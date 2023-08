Die Hammer-Zahlen von Nvidia sorgen in der Tech-Branche am Donnerstag für teils kräftig steigende Kurse. Die Papiere des Fintech-Unternehmens Adyen sind dabei allerdings außen vor. Nach der kurzen Verschnaufpause am Vortag taumelt die Aktie des niederländischen Zahlungsdienstleisters auf ein neues Mehrjahrestief.Mit einem Abschlag von rund 3,5 Prozent knüpft die Aktie am Donnerstag an die Talfahrt der vergangenen Tage an und markiert dabei bei 770,80 Euro den tiefsten Stand seit April 2020. Seit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...