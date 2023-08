Hamburg (ots) -Immer mehr Hersteller bringen Smartphones mit ausklappbarem Display. COMPUTER BILD hat vier Publikumsrenner einem Test unterzogen.Dem Vergleich stellten sich das brandneue Samsung Galaxy Z Flip 5 und sein Vorgänger Flip 4 sowie die beiden neuen Motorola-Klapper Razr 40 und Razr 40 Ultra. Den schnellsten Prozessor hat das Flip 5, aber auch das Razr 40 Ultra und das Flip 4 sind richtig flott.Die großen Falt-Displays halten den Vergleich mit dem herkömmlicher Spitzenhandys aus: Alle Falter haben helle OLED-Schirme mit 120 Hertz aufwärts und tollen Farben. Bei den Samsung-Modellen ist die Faltkante deutlich spürbar. Das stört beim Scrollen. Dafür wirkt das Scharnier sehr robust, während es beim Razr schon mal knirscht und knackt. Tagsüber machen alle Falt-Handys gute Fotos, bei wenig Licht nur die Samsung-Modelle. Telekameras fehlen, Zoom-Bilder gelingen deshalb nicht so gut.Das Galaxy Z Flip 5 (949 Euro) ist das derzeit beste kleine Falt-Handy: Es wartet mit toller Technik auf, das Außendisplay ist durchdacht und macht bei Selfies Spaß. Wer sein Handy nicht ständig auf Neuigkeiten checkt und Selfies verschmäht, wird auch mit dem Preis-Leistungs-Sieger Flip 4 (649 Euro) glücklich.Den vollständigen Vergleichstest lesen Sie in der COMPUTER BILD-Ausgabe 18/2023, die ab 25. August 2023 im Handel verfügbar ist.COMPUTER BILD ist für über 10 Millionen Nutzer pro Monat der wichtigste Anlaufpunkt für Technik-Kaufberatung und nutzwertige Tipps in der digitalen Welt. Seit mehr als 25 Jahren liefert COMPUTER BILD ihren Lesern fundierte Einschätzungen zu Technik-Trends und gibt klare Produktempfehlungen - von A wie Android-Smartphone bis Z wie elektrische Zahnbürste. Die Experten der Redaktion bieten bestmögliche Beratung auf Basis unabhängiger Tests aus dem einzigartigen COMPUTER BILD-Labor. Und: Alle Printprodukte der COMPUTER BILD Gruppe sind vom TÜV NORD als klimaneutrale Produkte zertifiziert!Pressekontakt:COMPUTER BILD Digital GmbHAndrea StarkeE-Mail: andrea.starke@axelspringer.deOriginal-Content von: COMPUTER BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51005/5587676