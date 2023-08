DJ T-Mobile US streicht 5.000 Stellen

Von Will Feuer

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Telekom-Tochter T-Mobile US plant die Entlassung von rund 5.000 Mitarbeitern oder 7 Prozent der Belegschaft, da der Mobilfunkanbieter angesichts des zunehmenden Wettbewerbs in der Mobilfunkbranche die Kosten senken will.

"Unser Unternehmen befindet sich derzeit an einem entscheidenden Scheideweg", sagte Chief Executive Mike Sievert. "Was nötig ist, um Kunden anzuziehen und zu halten, ist wesentlich teurer als noch vor ein paar Quartalen."

Die Entlassungen werden in den nächsten fünf Wochen erfolgen und betreffen hauptsächlich die Mitarbeiter in der Zentrale und im Back-Office, sagte Sievert in einem Memo an die Mitarbeiter, das in einem Wertpapierdokument veröffentlicht wurde. Er sagte, dass die Mitarbeiter im Einzelhandelsgeschäft und im Kundenservice nicht betroffen sind.

Bei den meisten betroffenen Positionen handele es sich um doppelte Aufgaben oder um Unternehmensprozesse, die sich ändern, sagte er. T-Mobile hat nach dem Abschluss der Übernahme des rivalisierenden Mobilfunkanbieters Sprint im Jahr 2020 an dessen Integration gearbeitet.

"Einige Bereiche des Unternehmens werden zentralere Modelle einführen, um die Effizienz und Effektivität zu verbessern und Kosten zu sparen", sagte er. T-Mobile werde auch seine Abhängigkeit von Vertragspartnern verringern, sagte er.

T-Mobile rechnet im dritten Quartal mit einer Belastung von etwa 450 Millionen Dollar vor Steuern im Zusammenhang mit dem Personalabbau.

