Australien will EU-Investitionen in kritische Mineralien

Australien ist reich an zahlreichen Rohstoffen und einer der wichtigsten Rohstoffproduzenten weltweit. So liefert das Land rund die Hälfte des weltweiten Lithiums sowie andere Mineralien wie Seltene Erden, die in Batterien für Elektroautos und anderen Gütern unersetzlich sind. Ein Großteil dieser Rohstoffe wird nach China verschifft und dort weiter verarbeitet. Das soll sich in Zukunft ändern. Deshalb wirbt das Land um EU-Investitionen in seine Industrie für kritische Mineralien.

