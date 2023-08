Boulder, Colorado (ots/PRNewswire) -Hain Celestial Group (Nasdaq: HAIN), ein führender Hersteller von Marken, die zu einem gesünderen Leben motivieren, gab bekannt, dass Lee Boyce, Finanzvorstand von Hearthside Food Solutions, mit Wirkung vom 5. September 2023 zum neuen Finanzvorstand von Hain ernannt wurde. Boyce wird die Nachfolge des derzeitigen Finanzvorstands von Hain, Chris Bellairs, antreten, der während einer Übergangsphase im Unternehmen verbleibt und am 13. September am Investorentag von Hain in New York City teilnehmen wird."Ich bin begeistert, Lee im Team willkommen zu heißen", sagte Wendy Davidson, Hain Celestial Group President und Vorstandsvorsitzender. "Seine umfangreiche und umfassende Erfahrung wird ein enormer Vorteil für unser Unternehmen sein, während wir unser Geschäft in ein global integriertes Unternehmen verwandeln. Ich freue mich auf die Partnerschaft mit Lee, um unsere Hain Reimagined Strategy voranzutreiben und um ein nachhaltiges, profitables Wachstum für die Zukunft zu liefern"."Ich freue mich, zu diesem spannenden Zeitpunkt in der 30-jährigen Geschichte von Hain als führendem Unternehmen von Marken, die zu einem gesünderen Leben motivieren, zu arbeiten. "Hain verfügt über ein beeindruckendes Portfolio von Marken mit starkem Wachstumspotenzial. Operativ macht das Unternehmen Fortschritte, um globale Effizienzen und Synergien zu realisieren, die erforderlich sind, um die finanziellen Ziele zu erreichen, die wir langfristig erreichen wollen".Boyce verfügt über mehr als 30 Jahre internationale Erfahrung in den Bereichen Finanzmanagement und Umstrukturierung in der Lebensmittel- und Gastronomiebranche. Zuletzt war er Finanzvorstand von Hearthside Food Solutions, dem größten Auftragsfertiger der Lebensmittelindustrie und einer Bäckerei in Privatbesitz. Vor Hearthside war Boyce zwei Jahre bei Werner Co. als Finanzvorstand und Executive Vice President und drei Jahre als Finanzvorstand und Senior Vice President bei American Hotel Register Company tätig. Bevor er zu American Hotel Register kam, war Boyce mehr als 20 Jahre bei Mondelez und Kraft Heinz tätig, wo er eine Reihe von Finanzpositionen mit wachsender Verantwortung in den Bereichen Handel, Strategie, Lieferkette und Transformation innehatte, bis er schließlich Finanzvorstand des Geschäftsbereichs Getränke des Unternehmens wurde. Er begann seine Karriere bei Ernst & Young als Wirtschaftsprüfer für das McDonald's-Geschäft.Hr. Boyce ist Wirtschaftsprüfer, Certified Management Accountant und Chartered Global Management Accountant. Er hat einen Master of Business Administration von der University of Illinois in Chicago und einen Bachelor of Arts mit Ehrungen von der University of Kent in Canterbury. Er ist Vorstandsmitglied der University of Kent in der America Alumni Association."Im Namen des Unternehmens, möchte ich Chris für seine Beiträge zu Hain Celestial während einer Zeit umfangreicher Veränderungen danken", fügte Davidson hinzu. "Chris spielte eine Schlüsselrolle in dem Unternehmen während des Führungswechsels und half beim Aufbau eines starken Finanzteams mit fundiertem Fachwissen, um die Zukunft zu sichern. Wir wünschen Chris alles Gute".Hain wird die neue Geschäftswachstumsstrategie Hain Reimagined des Unternehmens auf seiner Veranstaltung zum Investorentag in New York City am 13. September 2023 vorstellen. Ein Live-Webcast und eine Aufzeichnung der Veranstaltung werden auf der Webseite von Hain für Investor Relations unter www.ir.Hain.com verfügbar sein.Informationen zur Hain Celestial GroupDie Hain Celestial Group ist ein globales Gesundheits- und Wellness-Unternehmen, dessen Ziel es ist, Menschen, Gemeinschaften und den Planeten durch Marken, die zu mehr Gesundheit anregen, zu einem besseren Leben zu inspirieren. Seit mehr als 30 Jahren konzentriert sich unser Portfolio beliebter Marken bewusst darauf, Ernährung und Wohlbefinden zu liefern, die sich heute und morgen positiv auswirken. Die Produkte von Hain Celestial mit Hauptsitz in Hoboken, N.J., umfassen die Bereiche Snacks, Baby/Kinder, Getränke, Mahlzeitenzubereitung und Körperpflege und werden in über 75 Ländern weltweit vermarktet und verkauft. Zu unseren führenden Marken gehören Garden Veggie Snacks, Terra® Chips, Garden of Eatin'® Snacks, Earth's Best® und Ella's Kitchen® Baby- und Kleinkindernahrung, Celestial Seasonings® Tees, Joya® und Natumi® Getränke auf Pflanzenbasis, Greek Gods® Joghurt, Yorkshire Provender®, Cully & Sully® und Covent Garden® Suppen, Yves® und Linda McCartney's® (unter Lizenz) fleischfrei, Alba Botanica® natürliche Sonnenpflege und Live Clean® Körperpflegeprodukte, um nur einige zu nennen. Weitere Informationen erhalten Sie auf hain.com und LinkedIn.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Solche Aussagen beinhalten Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Sollten die Risiken oder Unsicherheiten jemals eintreten oder sich die Annahmen als falsch erweisen, können unsere Ergebnisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Die Wörter "werden", "erwarten", "zielen", "könnte", "sollten", "planen", "beabsichtigen", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke dienen der Identifizierung solcher zukunftsgerichteter Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem unsere Überzeugungen oder Erwartungen in Bezug auf unsere zukünftige Leistung, die Ergebnisse des Betriebs und die finanzielle Lage, unsere strategischen Initiativen und unsere Geschäftsstrategie.Die Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, werden in unserem neuesten Jahresbericht auf dem Formular 10-K und unseren anderen, von Zeit zu Zeit bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereichten Dokumenten beschrieben.Wir verpflichten uns nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um tatsächliche Ergebnisse oder Änderungen von Annahmen oder Umständen widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.Kontakt:Jen Davis, Chief Communications Officer,Jen.Davis@hain.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2193238/Lee_Boyce_Headshot.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/450862/The_Hain_Celestial_Group_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/hain-celestial-group-gibt-neuen-finanzvorstand-bekannt-301909309.htmlOriginal-Content von: The Hain Celestial Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171490/5587725