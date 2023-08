NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat CRH nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Mit einem operativen Ergebnis (Ebitda) über ihren und den Markterwartungen sowie einem besseren Ausblick reflektierten die Resultate des Baustoffherstellers einen Teil des Aufwärtspotenzials, auf das sie gehofft habe, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie sieht noch Spielraum für weitere Steigerungen. Zudem verwies sie auf die im Vergleich zu US-Konkurrenten günstige Bewertung von CRH. Technische Aspekte bedingt durch den Börsenrückzug in Europa und die Verlagerung der Hauptnotierung in die USA könnten kurzfristig den Kurs belasten, doch sei dies mit Blick auf einen längerfristigen Neubewertungsprozesss als Kaufgelegenheit zu sehen./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2023 / 08:23 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.08.2023 / 08:23 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXIE0001827041