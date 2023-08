Hervorragende Geschäftszahlen und ein sehr optimistischer Ausblick von Nvidia haben die Marktstimmung für die Aktien des US-Halbleiterkonzerns am Donnerstag nochmals massiv angeheizt. Im vorbörslichen US-Handel schnellten die Papiere erneut stark nach oben. Im regulären Handel markiere der Kurs an der Nasdaq zudem ein weiteres Rekordhoch an. Der Boom bei Anwendungen auf Basis Künstlicher Intelligenz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...