FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag gefallen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future gab bis zum späten Nachmittag um 0,22 Prozent auf 132,53 Punkte nach. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen lag bei 2,52 Prozent.

Besser als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten stützten tendenziell die Anleihen. So sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe erneut gesunken. Es ist der zweite Rückgang in Folge und kam für Ökonomen überraschend. Der anhaltend robuste Arbeitsmarkt spricht eher für weiter steigende Leitzinsen der US-Notenbank.

Die Finanzmärkte warten auf das Treffen von Vertretern wichtiger Notenbanken. An diesem Donnerstag beginnt in Jackson Hole (US-Bundesstaat Wyoming) das geldpolitische Symposium, von dem sich Marktteilnehmer Hinweise auf die Geldpolitik erhoffen. Am Freitag werden auch Reden von US-Notenbankchef Jerome Powell und der Chefin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, erwartet./jsl/he