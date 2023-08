Wer in Deutschland eine Sicherheitslücke in einem IT-System aufdeckt, betritt eine rechtliche Grauzone. Das kann so nicht weitergehen, findet unsere Kolumnistin Bianca Kastl. Manche IT-Systeme sind wegen kurzer Entwicklungszeit oder knappem Budget oder geringem Fokus auf ÂCybersecurity - oder nicht selten wegen allen drei Punkten auf einmal - oft schon auf den ersten Blick kaputt. Da kann es Âpassieren, dass wohlmeinende IT-Expert:innen mit wenig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...