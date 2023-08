Künstliche Intelligenz will der Welt ein besseres Frühwarnsystem für Tsunamis bescheren. Mittels KI können atmosphärische Störungen gefiltert werden, die von Tsunamis ausgelöst und von GPS-Satelliten aufgefangen werden. Forscher:innen haben in einem Modellversuch gezeigt, dass Tsunamis, die sich im Ozean zu formen beginnen, atmosphärische Störungen auslösen, die sich wiederum per GPS-Satellit erkennen lassen. Wird nun ein KI-System mit der Überwachung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...