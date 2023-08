EQS-Ad-hoc: Euroboden GmbH / Schlagwort(e): Insolvenz

Euroboden GmbH: Diverse Tochtergesellschaften melden Insolvenz an



24.08.2023 / 19:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Euroboden GmbH: Diverse Tochtergesellschaften melden Insolvenz an Grünwald, 24. August 2023 - Die Euroboden GmbH, Emittentin zweier Unternehmensanleihen (ISIN: DE000A2YNXQ5; ISIN: DE000A289EM6), gibt bekannt, dass ihre 100-prozentigen Tochtergesellschaften (i) Vermögensverwaltung Hannover GmbH, (ii) Euroboden Infanteriestraße GmbH, (iii) Euroboden Waldstraße GmbH, (iv) Euroboden Am Krebsbach GmbH, (v) Euroboden Landsberger Straße GmbH, (vi) Euroboden Kaltenberg GmbH, (vii) Euroboden Forstenrieder Allee GmbH, (viii) Franziskaner Vermögensverwaltungs GmbH und (ix) Vermögensverwaltung Rablstraße GmbH heute jeweils beim zuständigen Amtsgericht München die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens wegen Zahlungsunfähigkeit und insolvenzrechtlicher Überschuldung beantragen werden. Die Euroboden GmbH als Konzernobergesellschaft hatte am 11. August 2023 ebenfalls einen Insolvenzantrag gestellt. Die Insolvenzantragsgründe der insolventen Tochtergesellschaften sind aufgrund von Konzernverflechtungen eine Folge der Insolvenz der Euroboden GmbH. Die in Bau befindlichen Projekte der Euroboden-Gruppe (Berg am Starnberger See, Hammerschmidt und Lion-Feuchtwanger) sind derzeit nicht von einer Insolvenz der anderen Gesellschaften der Euroboden-Gruppe betroffen. Möglicherweise werden für weitere Konzerngesellschaften Insolvenzanträge gestellt.

Euroboden GmbH Geschäftsführung // Euroboden GmbH // Bavariafilmplatz 7, 82031 Grünwald // Telefon: +49 (0)89 202086-0 // E-Mail: info@euroboden.de // Web: www.euroboden.de



Presse / Investor Relations Jonas Schneider, Robin Terrana // IR.on AG // T: +49 (0) 221 9140 970 // E: anleihe@euroboden.de



Ende der Insiderinformation



24.08.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com