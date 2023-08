Schon seit April dieses Jahres nutzen Hacker:innen offenbar eine Schwachstelle in Winrar aus, um Malware in Archivdaten zu verstecken. Damit knackten sie Konten in Handelsforen. Das Cybersicherheitsunternehmen Group-IB hat die Sicherheitslücke bei der verbreiteten Packsoftware aufgespürt, allerdings erst, nachdem sie Cyberkriminelle ausnutzen konnten. Im Juli 2023 stießen die Sicherheitsexpert:innen laut einem Blogeintrag von Group-IB eher zufällig ...

