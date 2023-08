Trotz nicht gerader rosiger Marktbedingungen soll der chinesische Smartphonehersteller Xiaomi die Genehmigung zum Bau von Elektroautos erhalten haben. Im Dezember 2023 könnte es losgehen - aber eine Unterschrift fehlt noch. Vor zwei Jahren hatte Xiaomi seine Pläne für den Einstieg in den Markt für Elektroautos bekanntgegeben. Der vor allem für seine Smartphones bekannte Tech-Konzern aus China hat in den vergangenen Monaten kräftig an deren Umsetzung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...