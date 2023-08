Berkshire Hathaway B-Aktie: Warren Buffets Holidng mit doppeltem Pullback!

Gegen den Trend: Berkshire Hathaway setzt auf den Immobiliensektor! 4 Mrd. USD für Aktienrückkaufprogramm!

Symbol: BRK B ISIN: US0846707026

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Berkshire-Hathaway-Aktie steht mit rund 16 Prozent im Halbjahresplus. Wir sahen einen Rücksetzer zur 20-Tagelinie und nach dem heutigen Bounce ein kurzfristiges Zurücksetzen unter das Ausbruchsniveau. Die Schlusskurse von Mittwoch und Donnerstag liegen nur minimal auseinander.

Chart vom 23.08.2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 354.30 USD

Meinung: Im zweiten Quartal 2023 verzeichnete Berkshire Hathaway operative Gewinne in Höhe von 8.07 Milliarden USD, im Vergleich zu nur 7.16 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum. Der Nettogewinn hingegen stieg im Vergleich zum Vorjahr wesentlich stärker an und erreichte 35.5 Milliarden USD, nachdem er im Vorjahr bei 5.58 Milliarden USD lag. Gegen den Trend setzt das Unternehmen von Warren Buffet derzeit verstärkt auf den Immobiliensektor und hat Aktien von D. R. Horton und NVR eingekauft. Die positiven operativen Ergebnisse und ein erweitertes Aktienrückkaufprogramm von 4 Milliarden USD könnten den Kurs weiterhin positiv beeinflussen.

Setup

Mögliches Setup: Wir orientieren uns mit Trigger und Stop Loss an dem kurzen Kerzenkörper vom Donnerstag. Kursziel ist das Pivot-Hoch vom 7. August. Die nächsten Quartalszahlen sind noch in weiter Ferne: am 6. November! Somit stören Sie unser Vorhaben nicht. Börsentäglich gibt es coole Setups im Trader Live-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in BRK B.

Veröffentlichungsdatum: 24.08.2023

