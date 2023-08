Leonard A. Lauder bleibt Chairman Emeritus von The Estée Lauder Companies

The Estée Lauder Companies gab heute bekannt, dass Chairman Emeritus Leonard A. Lauder die Gesellschaft über seine Entscheidung informiert hat, sich auf dem jährlichen Meeting im November nicht zur Wiederwahl in den Vorstand (der "Vorstand") des Unternehmens zu stellen. Leonard Lauder bleibt weiterhin Chairman Emeritus des Unternehmens. Gemäß der Aktionärsvereinbarung zwischen den Mitgliedern der Familie Lauder und des Unternehmens hat Leonard Lauder das Recht, zwei Direktoren des Unternehmens zu benennen. Zusätzlich zu seinem Sohn William P. Lauder, der als Executive Chairman fungiert, hat Leonard Lauder seinen Sohn Gary M. Lauder als Mitglied des Vorstands bestimmt. Der Vorstand hat Gary Lauder nominiert und wird seinen Namen in die Liste der Kandidaten für die Wahl auf der Jahreshauptversammlung des Unternehmens im November aufnehmen. Gary Lauder ist Managing Director von Lauder Partners LLC, einer im Silicon Valley ansässigen Risikokapitalfirma. Er ist seit 1985 als Risikokapitalgeber tätig und hat in über 150 private Unternehmen investiert. Gary ist Mitglied des Board of Governors der Alzheimer's Drug Discovery Foundation und hat einen BA in Internationalen Beziehungen von der University of Pennsylvania, einen BS in Wirtschaftswissenschaften von der Wharton School und einen MBA von der Stanford Graduate School of Business. Er hat im Laufe der Jahre regelmäßig an den Vorstandssitzungen des Unternehmens als eingeladener Beobachter teilgenommen, was ihm eine langfristige Sicht auf das Unternehmen ermöglicht hat.

Leonard Lauder trat 1958 offiziell in die Estée Lauder Companies ein und diente von 1972 bis 1995 als President und von 1982 bis 1999 als Chief Executive Officer. Er wurde 1995 zum Vorstandsvorsitzenden ernannt und hatte diese Funktion bis Juni 2009 inne, bis er zum Chairman Emeritus des Unternehmens ernannt wurde. Als Chairman Emeritus bietet Leonard Lauder seinen Rat und seine Hilfe bei einer Vielzahl von Geschäftsthemen an, darunter Markenaufbau, Marketing und das Verständnis des globalen Luxuskonsumenten. Er spielt weiterhin eine aktive Rolle als "Chief Teaching Officer", indem er Führungskräfte im gesamten Unternehmen mit seinen Markensymposien und durch Vorträge vor Mitarbeitern weltweit weiterbildet.

"Mein Vater hat das Wachstum und die Expansion unseres Unternehmens von einer ikonischen Einzelmarke zu dem globalen, markenbildenden Powerhouse, das es heute ist, geplant und mit vorangetrieben. Wir sind nie von seiner Vision abgewichen, ein Zuhause für die besten Marken und die besten Mitarbeiter zu sein, die alle vereint sind, um hochwertige, prestigeträchtige Schönheitsprodukte und einen erstklassigen Service zu liefern, während wir unsere einzigartige, werteorientierte Kultur beibehalten", sagte William P. Lauder, Executive Chairman. "Es war eine unglaubliche Ehre und ein Privileg, mit meinem Vater zusammenzuarbeiten und über die Jahre von ihm zu lernen. Ich freue mich darauf, weiterhin von ihm zu lernen und weiß, dass seine Leidenschaft für diese Branche, dieses Unternehmen, unsere Mitarbeiter und unsere Verbraucher so stark ist wie eh und je."

"Es war mir eine Ehre und ein Privileg, dem Vorstand des Unternehmens anzugehören, das meine Mutter und mein Vater vor über 75 Jahren gegründet haben", sagte Leonard Lauder. "Dieser Vorstand ist einer der besten in der Branche. Ich bin zuversichtlich, dass die Führung und der Vorstand des Unternehmens unsere Strategie weiter verfolgen werden, um langfristiges Wachstum zu erzielen. Außerdem glaube ich weiterhin an den Erfolg unseres Unternehmens durch das geschickte und umsichtige Management von William, Fabrizio und dem gesamten Führungsteam. Die Nominierung von Gary in den Vorstand ist ein weiterer Beweis für die langfristige Verantwortung meiner Familie und unsere Unterstützung für die Vision, die Werte und die Menschen, die den zukünftigen Erfolg des Unternehmens vorantreiben werden. Als Chairman Emeritus des Unternehmens freue ich mich darauf, meine Arbeit als Berater und "Chief Teaching Officer" fortzusetzen und dem, wie ich glaube, besten Unternehmen der Welt zu dienen.

"Im Namen des Vorstands spreche ich Leonard meine tiefe Bewunderung und Anerkennung für seine unschätzbaren Beiträge zum Unternehmen als Führungskraft und als Mitglied des Vorstands aus. Er ist ein Visionär, dessen kreatives Denken in der Branche unübertroffen ist. Seine innovativen Einsichten werden uns allen auch weiterhin als Inspiration dienen", sagte Charlene Barshefsky, die Vorsitzende der Geschäftsführung der Gesellschaft.

Neben seiner Tätigkeit bei The Estée Lauder Companies engagiert sich Leonard Lauder auch in den Bereichen Bildung, Kunst, Politik und Philanthropie. Er ist Charter Trustee der University of Pennsylvania und Gründungsmitglied des Board of Governors des Joseph H. Lauder Institute of Management and International Studies. Leonard Lauder wurde 1977 zum Trustee des Whitney Museum of American Art in New York City ernannt und ist derzeit Chairman Emeritus des Museums. Er ist Mitbegründer und Co-Vorsitzender der Alzheimer's Drug Discovery Foundation, Ehrenvorsitzender der Breast Cancer Research Foundation, Mitglied des Council on Foreign Relations, Treuhänder des Aspen Institute und Mitglied des President's Council des Memorial Sloan-Kettering Hospital. Leonard Lauder war auch Mitglied des Advisory Committee for Trade Negotiations unter Präsident Ronald Reagan. Zu seinen Auszeichnungen zählen die Ernennung zum Officier de la Légion d'Honneur durch Frankreich, die Verleihung des Distinguished Alumni Award der U.S. Navy Supply Corps Foundation, die Verleihung des Palazzo Strozzi Renaissance Man of the Year Award 2013 und die Ernennung zum Living Landmark 2014 durch die New York Landmarks Conservancy.

The Estée Lauder Companies Inc. ist einer der weltweit führenden Hersteller, Vermarkter und Vertreiber von hochwertigen Hautpflege-, Make-up-, Duft- und Haarpflegeprodukten und verwaltet weltweit Luxus- und Prestigemarken. Die Produkte des Unternehmens werden in rund 150 Ländern und Gebieten unter verschiedenen Markennamen verkauft, einschließlich: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M-A-C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+ und die Markenfamilie DECIEM, einschließlich The Ordinary und NIOD.

