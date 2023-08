Berlin - CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat kritisiert, dass in einigen Nachbarländern ukrainische Kriegsflüchtlinge häufiger Arbeit gefunden haben als in Deutschland. "In den Niederlanden oder Polen sind die Quoten der Erwerbstätigkeit höher" als in Deutschland, sagte Linnemann den TV-Sendern RTL und ntv.



Er sei "grundsätzlich dafür, dass jemand, der in Deutschland lebt, hier Bürgergeld bezieht und körperlich arbeiten kann, auch eine Arbeit annehmen muss". Das sei "ganz gesunder Menschenverstand" und gelte für alle Bezieher von Bürgergeld. Das Geld dafür "fällt ja nicht vom Himmel, sondern stammt aus den Steuern und Abgaben derer, die arbeiten", so Linnemann.

