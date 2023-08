Vancouver, British Columbia, 25. August 2023 / IRW-Press / - Edison Lithium Corp. (TSXV: EDDY; OTCQB: EDDYF; FSE: VV00) ("Edison" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen mit Globex Mining Enterprises Inc. ("Globex") eine Vereinbarung über den Erwerb von Vermögenswerten (die "Vereinbarung") mit Datum vom 11. Juli 2023 abgeschlossen hat, welcher zufolge das Unternehmen von Globex die Rechte an bestimmten Alkalikonzessionen in Ceylon Lake, Freefight Lake und den nördlichen und südlichen Gebieten von Cabri Lake in der kanadischen Provinz Saskatchewan (zusammen die "Alkalikonzessionen") erwerben wird.

Eine Zusammenfassung der Alkalikonzessionen finden Sie in der folgenden Tabelle:

Alkalikonzessionen Standort Anzahl der LSD(1)-Parzellen Fläche in Acres Ceylon Lake 32 1.279,86 Freefight Lake 22 883,88 Cabri Lake North 30 1.200,79 Cabri Lake South 30 1.200,36 Gesamtfläche in Acres: 4.564,89

(1) Unsurveyed legal subdivision (in etwa: unvermessene rechtliche Parzellierung)

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung überträgt Globex alle seine Rechte, Eigentumsanteile und Beteiligungen an den Alkalikonzessionen an Edison im Gegenzug für (a) eine Barzahlung von 35.000 $, die vom Unternehmen an Globex zu entrichten ist; (b) die Ausgabe von 156.250 Stammaktien am Kapital von Edison (die "Gegenleistungsaktien") an Globex; und (c) die Zahlung einer Lizenzgebühr von 2 % der Bruttoeinnahmen aus der kommerziellen Produktion (wie dieser Begriff in der Vereinbarung definiert ist) von Mineralprodukten durch Edison an Globex.

Die Gegenleistungsaktien, die im Zusammenhang mit der Vereinbarung begeben werden, sind an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltedauerfrist von vier Monaten ab dem Ausgabedatum gebunden. Die Vereinbarung, einschließlich der Ausgabe der Gegenleistungsaktien und aller anderen in der Vereinbarung vorgesehenen Transaktionen, stehen unter dem Vorbehalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Zustimmung der TSX Venture Exchange.

Über Edison Lithium Corp.

Edison Lithium Corp. ist ein Junior-Bergbauexplorationsunternehmen mit Sitz in Kanada, das sich auf die Beschaffung, Exploration und Erschließung von Kobalt, Lithium und anderen Energiemetallkonzessionen konzentriert. Die Akquisitionsstrategie des Unternehmens basiert auf den Erwerb günstiger, kosteneffizienter und hoch angesehener Mineralkonzessionsgebiete in Gebieten mit erwiesenem geologischem Potenzial. Edison baut ein Portfolio an qualitativ hochwertigen Assets auf, die in der Lage sind, kritische Materialien für die Batterie-Industrie zu liefern, und beabsichtigt, das wiedererwachte Interesse am Bereich der Batteriemetalle zu nutzen und seine Aktionäre davon profitieren zu lassen.

Für das Board of Directors:

"Nathan Rotstein"

Nathan Rotstein

Chief Executive Officer und Director

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Tel: 416-526-3217

E-Mail: info@edisonlithium.com

Website: www.edisonlithium.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen. Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und Aussagen über Edisons Überzeugungen und Erwartungen einschließen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten inhärente Risiken und Ungewissheiten, und eine Reihe von Faktoren könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen an Wörtern oder Ausdrücken wie "können", "werden", "wird sein", "erwarten", "antizipieren", "anvisieren", "anstreben", "schätzen", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "potenziell", "fortsetzen", "schlägt vor", "erwägt", "ist/sind wahrscheinlich" oder anderen ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich unter anderem auf: den Erhalt aller erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange, und den Abschluss der Barzahlungen und Aktienemissionen sowie deren Zeitpunkt. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen des Managements zu dem Zeitpunkt wider, an dem die Aussagen gemacht werden, und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar von den jeweiligen Parteien als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, und die Parteien haben Annahmen und Schätzungen vorgenommen, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder mit ihnen zusammenhängen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: die Festlegung akzeptabler Bedingungen für die geplante Ausgliederung, der Erhalt aller erforderlichen börsen- und aufsichtsrechtlichen Genehmigungen für die Vereinbarung und die darin vorgesehenen Transaktionen und die Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen der Vereinbarung. Die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen verlassen, die in dieser Pressemitteilung in Bezug auf diese Zeitpläne enthalten sind. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen über Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, falls sich diese ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

