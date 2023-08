Der amerikanische Halbleiterzulieferer Lam Research Corp. (ISIN: US5128071082, NASDAQ: LRCX) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 2,00 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre ausschütten. Gegenüber dem Vorquartal (1,725 US-Dollar) ist dies eine Anhebung um 16 Prozent. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 4. Oktober 2023 (Record day: 13. September 2023). Auf das Jahr hochgerechnet werden 8,00 US-Dollar ausbezahlt. Beim derzeitigen ...

