INDUSTRIESTROMPREIS - Im Streit um einen staatlich subventionierten Industriestrompreis für Deutschland fordern mehrere Manager ein Einlenken von der FDP und Bundesfinanzminister Christian Lindner. "Der Finanzminister spart am falschen Ende", zitiert das Handelsblatt Wacker-Chemie-CEO Christian Hartel. Ein zeitlich begrenzter Industriestrompreis werde sich letztlich volkswirtschaftlich bezahlt machen. Tim Meyerjürgens, Deutschlandchef des Übertragungsstromnetzbetreibers Tennet, schätzt das Thema Energiepreise als entscheidend für den Erhalt der Industrie am Wirtschaftsstandort Deutschland ein. Auch SPD-Chef Lars Klingbeil erneuerte gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland seine Forderung nach einem Industriestrompreis. (Handelsblatt, RND)

LEBENSMITTELSICHERHEIT - Der Präsident des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR), Andreas Hensel, warnt vor Panikmache bei Lebensmitteln. "Es gibt keinen einzigen Hinweis darauf, dass sich in Deutschland irgendjemand durch Lebensmittel mit Pflanzenschutzmitteln vergiftet hat", sagte Hensel dem Tagesspiegel. "Dennoch haben viele Leute Angst davor." NGOs wie dem BUND, der kürzlich vor Pestiziden in Erdbeeren gewarnt hatte, warf Hensel vor, Angst zu schüren. "Erdbeeren sind lecker und bekömmlich." Die Rückstände der Pflanzenschutzmittel hätten weit unter den erlaubten Höchstwerten gelegen. Das BfR untersucht derzeit in einer großanlegten Studie, welche gefährlichen Stoffe die Bundesbürger im Alltag mit dem Essen wirklich zu sich nehmen. (Tagesspiegel)

US-REGULIERUNG - Die US-Wertpapieraufsicht hat diese Woche für neue Richtlinien für Hedgefonds und Private Equity gestimmt, die Offenlegungspflichten erhöhen und Nebenabsprachen mit Großinvestoren beschränken soll. Zum Beispiel müssen SEC-registrierte Anbieter künftig ihre Investoren vierteljährlich über bestimmte Kennzahlen informieren. (Börsen-Zeitung)

US-NOTENBANKZINSEN - Die Präsidentin der US-Notenbank Federal Reserve in Boston, Susan Collins, die 2023 nicht stimmberechtigt ist, warnt davor, dass die US-Notenbankzinsen möglicherweise weiter ansteigen müssten. Sie sei "überrascht" von der Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft - einschließlich eines angespannten Arbeitsmarktes und robuster Verbraucherausgaben - trotz monatelang gestiegener Kreditkosten, sagte Collins der Financial Times in einem Interview. "Ich sehe noch nicht die Verlangsamung, die wir meiner Meinung nach für eine nachhaltige Entwicklung brauchen, um in einem angemessenen Zeitraum zu 2 Prozent [Inflation] zurückzukehren", sagte Collins. "Diese Widerstandsfähigkeit deutet wirklich darauf hin, dass wir noch mehr tun müssen." (Financial Times)

August 25, 2023

