Die SFC Energy-Aktie zeigte eine bemerkenswerte Reaktion auf die jüngsten Finanzzahlen, mit einem zeitweisen Kurssprung von 9,5 Prozent und erreichte somit ein neues Hoch seit zwei Monaten. Jedoch löste dieser sprunghafte Anstieg Gewinnmitnahmen aus, was zu einem Tagesabschlussplus von nur 1,1 Prozent führte. Aufgrund des fortgesetzten Kaufinteresses stieg der Kurs am Mittwoch um weitere 4,37 Prozent an. Damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...