DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Großbritannien bleiben die Börsen wegen des Feiertages Summer Bank Holiday geschlossen.

TAGESTHEMA

Der Ifo-Index und die Auftritte der beiden wichtigsten Notenbanker auf dem Symposium in Jackson Hill sind aus Marktsicht am Freitag die Highlights. Powell spricht am Nachmittag um 16.00 Uhr MESZ, Lagarde hat ihren Auftritt aber erst deutlich nach Börsenschluss hierzulande um 21.00 Uhr. Marktteilnehmer erhoffen sich Einsicht in die anstehenden geldpolitischen Maßnahmen, insbesondere ob weitere Zinserhöhungen zu erwarten sind. Allerdings hatten beide Notenbanken zuletzt immer wieder betont, datenabhängig agieren zu wollen, so dass die Hoffnungen auf mehr Klarheit bereits jetzt enttäuscht werden könnten.

Derweil dürfte sich die Stimmung in den Chefetagen deutscher Unternehmen im August weiter eingetrübt haben. Volkswirte erwarten, dass der Ifo-Geschäftsklimaindex auf 86,6 (Juli: 87,3) Punkte gesunken ist. Die Aussichten scheinen sich weiter zu verschlechtern. Gemessen an der Entwicklung der Einkaufsmanagerindizes ist ein Wirtschaftswachstum im laufenden dritten Quartal schwer vorstellbar. Die Industrie leidet unter einer schwachen In- und Auslandsnachfrage, und im Dienstleistungssektor scheint die Post-Corona-Erholung zu Ende zu gehen. Der Ifo-Index ist seit Mai drei Mal in Folge gesunken, woran die Geschäftslagebeurteilung der Unternehmen ebenso Anteil hatte wie ihre Geschäftserwartungen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

10:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, ao HV mit Beschlussfassung

über die Umwandlung in eine SE

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 BIP (2. Veröffentlichung) 2Q kalender- und saisonbereinigt gg Vq PROGNOSE: 0,0% gg Vq 1. Veröff.: 0,0% gg Vq 1. Quartal: -0,1% gg Vq kalenderbereinigt gg Vj PROGNOSE: -0,2% gg Vj 1. Veröff.: -0,2% gg Vj 1. Quartal: -0,2% gg Vj 10:00 Ifo-Geschäftsklimaindex August PROGNOSE: 86,6 zuvor: 87,3 Lagebeurteilung PROGNOSE: 90,0 zuvor: 91,3 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 83,4 zuvor: 83,5 - BE 15:00 Geschäftsklimaindex August PROGNOSE: -14,8 Punkte zuvor: -14,8 Punkte - US 16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) August PROGNOSE: 71,2 1. Umfrage: 71,2 zuvor: 71,6 16:05 Fed-Chairman Powell, Rede zu "Economic Outlook" bei geldpolitischem Symposium der Fed Kansas City in Jackson Hole (24.8 - 26.8) 21:00 EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei geldpolitischem Symposium in Jackson Hole

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Stand +/- DAX-Future 15.608,00 +0,1% E-Mini-Future S&P-500 4.385,75 -0,0% E-Mini-Future Nsdq-100 14.837,25 -0,2% Nikkei-225 31.638,23 -2,0% Schanghai-Composite 3.061,71 -0,7% Hang-Seng-Index 17.987,21 -1,2% +/- Ticks Bund -Future 132,34 -10 Donnerstag: INDEX Schluss +/- DAX 15.621,49 -0,7% DAX-Future 15.587,00 -1,2% XDAX 15.551,66 -1,2% MDAX 27.105,06 -0,7% TecDAX 3.087,19 -1,1% EuroStoxx50 4.232,22 -0,8% Stoxx50 3.924,37 -0,5% Dow-Jones 34.099,42 -1,1% S&P-500-Index 4.376,31 -1,3% Nasdaq-Comp. 13.463,97 -1,9% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 132,44 -38

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Für den Freitag deuten sich zunächst weitere Abgabenn an den europäischen Aktienmärkten an. Am Vormittag steht zunächst der Ifo-Geschäftsklimaindex zur Veröffentlichung an, der etwas niedriger ausfallen dürfte als im Juli. Dabei dürfte an der Börse besonders auf die Geschäftserwartungen geschaut werden. Hier könnte bereits eine Stabilisierung nach den jüngst schlechten Aussichten für die kommenden Monate positiv interpretiert werden. Am Nachmittag wird dann der Rede von Fed-Chef Jerome Powell gelauscht, sie ist für 16.00 Uhr MESZ angekündigt. Sollten seine Ausführungen als taubenhaft interpretiert werden, dürften Risikopapiere in ruhigem Fahrwasser ins Wochenende gehen; sollte sich Powell falkenhaft auslassen, ist eher stürmische See zu erwarten.

Rückblick: Leichter - Nach einem freundlichen Start drehten die Börsen im Verlauf ins Minus, im Späthandel auch nach unten gezogen von einer leichteren Tendenz an der Wall Street. Anfangs hatte Erleichterung über stark ausgefallene Quartalszahlen des US-Chipriesen Nvidia noch gestützt. Die Heftigkeit des Stimmungsumschwungs war besonders bei den Technologieaktien zu sehen. Deren Stoxx-Subindex legte zunächst um fast 2 Prozent zu und schloss 2 Prozent im Minus. Zum Teil war von Gewinnmitnahmen die Rede, zum Teil von Risikoverringerung, nachdem tags zuvor die Einkaufsmanagerindizes die Signale auf Rezession gestellt hatten. Dazu machte sich Vorsicht breit vor den Reden von US-Notenbankchef Powell und EZB-Chefin Lagarde am Freitag auf dem Notenbanker-Symposium in Jackson Hole. Nach dem Geschäftsausweis verloren CRH 1,5 Prozent. Mit den teils sehr guten Zahlen der Wettbewerber aus den USA seien die Erwartungen jüngst gestiegen, hieß es. Gut kam dagegen ein gescheiterte Gebot von Liontrust (+10%) für Gam (+10%) an.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - Covestro gewannen 3,5 Prozent. Ein Bericht, demzufolge zwei der 15 größten Investoren das Unternehmen aufgefordert haben sollen, Übernahmegespräche mit Adnoc aufzunehmen, stützten. Symrise stiegen um 1,9 Prozent, Morgan Stanley hatte die Aktie um zwei Stufen nach oben auf "Overweight" genommen. CTS Eventim gaben nach Quartalszahlen um 2,2 Prozent nach. Marktteilnehmer stellten die Nachhaltigkeit der positiven Entwicklung in Frage. Usu Software knickten um rund 14 Prozent ein. Das Unternehmen hatte einen starken Rückgang des operativen Ergebnisses berichtet.

XETRA-NACHBÖRSE

Im nachbörslichen Geschäft gaben die Kurse auf breiter Front nach, parallel zur Entwicjlung an der Wall Street im dortigen Späthandel.

USA - AKTIEN

Schwach - Konjunkturseitig fielen die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten besser als gedacht aus und der Chicago Fed National Activity Index drehte ins Plus. Am Markt schürte das Sorgen, dass die US-Notenbank weiter eher falkenhaft agieren könnte. Daher machte sich Vorsicht breit vor dem Auftritt von US-Notenbankchef Jerome Powell am Freitag in Jackson Hole. Hauptthema war Nvidia. Der Konzern hatte mit seinen Geschäftszahlen die bereits sehr hohen Erwartungen nochmals übertroffen. Die Aktie stieg letztlich jedoch nur um magere 0,1 Prozent, zunächst deutlich höhere Aufschläge konnten nicht gehalten werden. Nach der anfänglichen Euphorie über die extrem starken Geschäftszahlen kehrte im Halbleitersektor Ernüchterung ein, der Sektorindex schloss nach anfänglich deutlichen Zugewinnen 2,0 Prozent niedriger. Die sehr hohen Erwartungen an die Nvidia-Geschäftszahlen hätten ein hohes Maß an Enttäuschungspotenzial geborgen, so dass einige Anleger auf fallende Kurse gesetzt hätten. Nachdem diese Leerverkaufspositionen eingedeckt worden seien, hätten die Anschlusskäufe gefehlt, hieß es. Boeing verloren 4,9 Prozent. Der Zulieferer Spirit Aero Systems (-12,7%) hatte Qualitätsprobleme identifiziert, die das Boeing-Modell 737 Max betreffen. T-Mobile US büßten 2,2 Prozent ein. Die Telekom-Tochter plant die Entlassung von rund 5.000 Mitarbeitern, um Kosten zu senken.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 5,00 +5,6 4,95 58,1 5 Jahre 4,41 +4,8 4,37 41,5 7 Jahre 4,35 +4,0 4,31 37,7 10 Jahre 4,24 +4,3 4,19 35,5 30 Jahre 4,30 +3,4 4,27 33,3

Am Anleihemarkt stiegen die Renditen nach den deutlichen Vortagesabgaben wieder. Schwache Einkaufsmanagerindizes hatten am Vortag zu einem kräftigen Rückgang der Marktzinsen von mehrjährigen Höchstständen geführt. Nun befeuerten tendenziell gut ausgefallene neue US-Konjunkturdaten wieder für Spekulationen, dass die Zinsen für länger erhöht bleiben könnten oder gar weiter erhöht werden.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:29 Uhr % YTD EUR/USD 1,0784 -0,3% 1,0815 1,0830 +0,7% EUR/JPY 157,45 -0,2% 157,69 157,79 +12,2% EUR/CHF 0,9557 -0,1% 0,9562 0,9558 -3,4% EUR/GBP 0,8579 -0,0% 0,8581 0,8573 -3,1% USD/JPY 146,01 +0,1% 145,80 145,69 +11,4% GBP/USD 1,2569 -0,3% 1,2605 1,2632 +3,9% USD/CNH 7,2906 +0,1% 7,2837 7,2850 +5,2% Bitcoin BTC/USD 26.040,77 -0,2% 26.086,91 26.040,60 +56,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar legte mit den wieder steigenden Marktzinsen und günstig ausgefallenen US-Konjunturdatem deutlich zu. Der Dollarindex gewann 0,6 Prozent.

ROHSTOFFE

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 25, 2023 01:30 ET (05:30 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,35 79,05 +0,4% +0,30 +1,3% Brent/ICE 83,62 83,36 +0,3% +0,26 +1,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise zeigten sich wenig verändert. Etwas stützend wirkten Berichte, wonach das Ölkartell Opec die Produkton weiter senken könnte. Dem standen anhaltende Nachfragesorgen und Meldungen gegenüber, wonach die USA offenbar über eine Lockerung der Sanktionen gegen Venezuela nachdenken, womit zusätzliches Ölangebot auf den Markt kommen könnte.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.913,78 1.917,80 -0,2% -4,02 +4,9% Silber (Spot) 24,06 24,18 -0,5% -0,11 +0,4% Platin (Spot) 936,38 938,35 -0,2% -1,98 -12,3% Kupfer-Future 3,76 3,77 -0,4% -0,01 -1,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Beim Goldpreis tat sich nach den deutlichen Zugewinnen am Mittwoch wenig. Der Preis für die Feinunze stieg um 0,1 Prozent.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR

BRICS PLUS

Washington hat verhalten auf die angekündigte Erweiterung der Brics-Staatengruppe um sechs neue Mitglieder reagiert. Zum Erhalt des globalen Friedens und der Sicherheit würden die USA weiterhin mit ihren Partnern und Verbündeten "in bilateralen, regionalen und multilateralen Foren zusammenarbeiten", erklärte ein Sprecher des Außenministeriums. Man sei der Überzeugung, dass jedes Land seine Partner für die Zusammenarbeit frei wählen könne. Bei ihrem Gipfel in Südafrika hatten die Brics-Staaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika die Aufnahme sechs weiterer Mitglieder zum Beginn des Jahres 2024 angekündigt und zwar Argentinien, Ägypten, Äthiopien, den Iran, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate.

GROßBRITANNIEN

Das GfK-Verbrauchervertrauen ist im August von -30 auf -25 gestiegen. Ökonomen hatten erneut mit einem Wert von -30 gerechnet.

JAPAN -- Inflation

Die Kernverbraucherpreise in Japan lagen im Augsut wie erwartet 2,8 Prozent über Vorjahr.

RUSSLAND - Politik

Der russische Präsident Wladimir Putin hat den mutmaßlich bei einem Flugzeugabsturz getöteten Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin einen "fähigen" Mann genannt, der "schwere Fehler" begangen habe.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

