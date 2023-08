HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4683/ Florian Haas ist Head of Startup und Head of Brand, Marketing & Communications bei EY Austria, Zusatz "Proud Dad, Husband und Business Angel". Wir sprechen über ein Studium an der Uni Wien, einen spannenden Job bei der Skills Group und dann ab 2015 Start und Aufstieg bei EY. Florian hat Studien zum Status quo des Startup- und Investoren-Landscape in Österreich mitgebracht, spricht über IPOs, ESG, KI und die Börse, weiters über den EY Scale Up Award, den er miterfunden hat und die Freude, Jungpapa zu sein. Dass er früher Rockstar oder Sportstar werden wollte, bringt gewisse Parallelen zu mir mit. Spannend ist auch, was Florian an der FH Burgenland begutachtet und wie er damit zufrieden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...