DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

WISDOMTREE EO AG.BD E.Y.E WTDP IE00BD49R912 BAW/UFN

WISDOMTREE EO A.BD E.Y.EA WTDQ IE00BD49RB39 BAW/UFN

WISDOMTREE EO GOV.BD EO WTDR IE00BD49RJ15 BAW/UFN

WISDOMTREE EO GOV.BD EOAC WTDS IE00BD49RK20 BAW/UFN

WDMTR.EUR.UN.BD EOA W1TG IE00BMXWRM76 BAW/UFN

Top 3 Energie-Dividendenaktien Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Wir zeigen hier, von welche drei Aktien Sie profitieren können. Hier klicken