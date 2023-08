DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

AUTO-ZULIEFERER - Preisverhandlungen zwischen Herstellern und Zulieferern sind in der Automobilindustrie traditionell schwierig. Die Hersteller wollen möglichst wenig ausgeben, die Lieferanten finanziell das Maximum herausholen. Dieses Jahr verlaufen die Gespräche aber besonders zäh, wie das Handelsblatt von hochrangigen Vertretern beider Seiten erfuhr. Der Grund: Die schwierige Auftragslage sowie die Angst vor sinkenden Gewinnmargen im zweiten Halbjahr erhöhen bei den Autoherstellern den Spardruck. Nach Volkswagen fahnden nun auch die Premiumhersteller Mercedes und BMW intensiver nach Einsparpotenzial. (Handelsblatt)

PROSIEBEN - Der Prager Finanzinvestor PPF und Großaktionär bei Prosiebensat.1 will die kommenden fünf oder sechs Jahre beobachten, wie sich der deutsche Werbemarkt entwickelt. PPF-Vorstand Didier Stoessel sagte im Interview, einige der Gewinne, die Prosieben künftig mache, würden reinvestiert werden müssen. "Das wissen wir. Wir reden hier über ein langfristiges Investment. Aber wir sehen ein großes Potential, solange der notwendige Umbau in Angriff genommen wird." Der Erfolg oder Misserfolg von Prosieben und jedem anderen Medienhaus in Europa werde davon abhängen, wie und ob sie in der Lage sind, ihre Inhalte breiter als heute zu verteilen und zu verkaufen. (FAZ)

WOHNMOBILVERMIETER - In der Branche der Camperplattformen kommt es nach Informationen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu einer Großfusion: Goboony aus den Niederlanden und Yescapa aus Frankreich haben sich zusammengeschlossen - woraus Europas Marktführer und einer der drei größten Anbieter der Welt entstehen soll. Die entsprechenden Verträge seien unterzeichnet, beide Parteien wollten das auf der Camping-Leitmesse Caravan Salon in Düsseldorf bekannt geben, sei in der Branche zu hören. (FAZ)

VOLKSBANKEN - Der im Januar angekündigte länderübergreifende Zusammenschluss der Volksbank Braunschweig Wolfsburg (Volksbank Brawo) und der Volksbank Magdeburg kommt nicht zustande. Die Entscheidungsgremien beider Institute hätten sich darauf verständigt, das Fusionsvorhaben zu beenden, teilte die Volksbank Brawo mit. Begründet wurde die Entscheidung mit unterschiedlichen Auffassungen über Strategie und Ausrichtung eines gemeinsamen Instituts. Beide wollen aber "in ausgewählten operativen Bereichen" weiterhin zusammenarbeiten. (Börsen-Zeitung)

GLS - Die seit Januar amtierende Vorstandsprecherin Aysel Osmanoglu fordert von Deutschland mehr Anstrengungen, die Klimaziele zu erreichen. "Wenn wir als fortschrittliches Land unsere Klimaziele verfehlen, ist das ein fatales Signal in Bezug auf unsere Vorbildfunktion und Verantwortung in der sozial-ökologischen Transformation. Mehr Solidarität, weniger Einzelinteressen, Klimafolgekosten und soziale Kosten würden höher ausfallen, wenn die Bundesregierung nicht mehr Weitblick zeige, schon einfache Maßnahmen wie die Abschaffung fossiler Subventionen würden helfen. Die GLS Bank werde am 15. September beim globalen Klimastreik mit Fridays for Future auf die Straße gehen. (Börsen-Zeitung)

