Schwache Vorgaben von der Wall Street und aus Asien drücken am Freitag auf den DAX und sorgen für anfängliche Verluste. 30 Minuten vor dem Xetra-Start notiert der Leitindex 0,3 Prozent schwächer bei 15.574 Zählern. Die nachlassende Euphorie nach den starken Q2-Zahlen von Nvidia und die für heute anstehende Rede von US-Notenbank-Chef Jerome Powell sind die maßgeblichen Einflussfaktoren am Markt. Für den DAX besteht damit die Gefahr, die vierte Verlustwoche in Serie einzufahren. Alle aktuellen Entwicklungen ...

