DJ Destatis bestätigt Stagnation des deutschen BIP im 2Q

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutsche Wirtschaft hat im zweiten Quartal 2023 wie erwartet stagniert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in zweiter Veröffentlichung mitteilte, blieb das Bruttoinlandsprodukt (BIP) preis-, kalender- und saisonbereinigt auf dem Niveau des ersten Quartals, nachdem das BIP im ersten Quartal um 0,1 Prozent gesunken war. Gegenüber dem Vorjahresquartal sank das BIP preis- und kalenderbereinigt um 0,2 (erstes Quartal: minus 0,2) Prozent. Damit wurde das Ergebnis der ersten Veröffentlichung vom 28. Juli bestätigt, wie die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte prognostiziert hatten.

Positiv beeinflusst wurde die Quartalsveränderungsrate des BIP im zweiten Jahresviertel vor allem von den Lagerveränderungen, den sonstigen Anlagen und dem Privat- und Staatskonsum, belastet vor allem vom Außenhandel. Der Staatskonsum stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,1 (erstes Quartal: minus 1,9) Prozent. Der Privatkonsum stagnierte, nachdem er um 0,3 Prozent gesunken war. Die Bruttoanlageinvestitionen stiegen um 0,4 (plus 1,7) Prozent, darunter die Ausrüstungsinvestitionen um 0,6 (plus 2,1) Prozent und die Bauinvestitionen um 0,2 (2,7) Prozent. Die sonstigen Anlagen erhöhten sich um 0,4 (minus 1,6) Prozent.

Die Exporte sanken um 1,1 (plus 0,4) Prozent und die Importe stagnierten (minus 1,5) Prozent, wobei sich ein Außenbeitrag von minus 0,6 (plus 0,9) Prozentpunkten ergab. Die Lagerveränderungen trugen mit plus 0,4 (minus 0,8) Punkten bei.

Die Wirtschaftsleistung wurde im zweiten Quartal von rund 45,9 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort Deutschland erbracht. Das waren 340.000 Personen oder 0,7 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Die gesamtwirtschaftliche Arbeitsproduktivität - gemessen als preisbereinigtes BIP je Erwerbstätigenstunde - nahm gegenüber dem Vorjahresquartal um 1,4 Prozent ab. Je Erwerbstätigem gerechnet war sie ebenfalls um 1,4 Prozent niedriger als vor einem Jahr.

Die Produktion im verarbeitenden Gewerbe erhöhte sich um 0,1 (minus 0,1) Prozent und die Bauproduktion um 0,2 (plus 5,3) Prozent. Der Output im Bereich Handel, Verkehr und Gastgewerbe sank um 1,4 (minus 0,5) Prozent, während der bei Information und Kommunikation um 1,1 (plus 0,4) Prozent zunahm. Die Produktion der Unternehmensdienstleister stagnierte (plus 0,2 Prozent), was auch für die der sonstigen Dienstleister (plus 2,5 Prozent) galt.

Die Bruttowertschöpfung sank um 0,5 Prozent, nachdem sie im ersten Quartal um 0,2 Prozent zugenommen hatte.

