Im globalen Wettbewerb der Spezialisten im Feld der Künstlichen Intelligenz (KI) ist Alphabet gegenüber OpenAI und Microsoft ins Hintertreffen geraten. Doch Alphabet hat die organisatorischen Voraussetzungen, in diesem Feld an vorderster Front mitzumischen. Dadurch konnte der Wert einen intakten Aufwärtstrend ausbilden. Tech-Titel wie Apple, Amazon und Alphabet bewegen ganze Aktienindizes wie den S&P 500 in den USA. Sie sind nach Kurseinbrüchen immer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...