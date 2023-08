Der amerikanische Tabakkonzern Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, NYSE: MO) erhöht die Quartalsdividende um 4,3 Prozent von 0,94 US-Dollar auf 0,98 US-Dollar, wie am Donnerstag berichtet wurde. Ausbezahlt wird die nächste Dividende am 10. Oktober 2023 (Ex-Dividenden-Tag: 14. September 2023). Auf das Jahr hochgerechnet schüttet die Altria Group aktuell 3,92 US-Dollar an ihre Aktionäre aus. Beim derzeitigen Aktienkurs von 43,40 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...