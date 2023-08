DJ MÄRKTE EUROPA/Stillstand an den Börsen vor Jackson Hole

FRANKFURT (Dow Jones)--Wie erwartet tut sich zum Handelsstart an den europäischen Börsen am Freitag wenig. Auch am Rentenmarkt bewegen sich die Kurse kaum. Die Akteure gehen vor den mit Spannung erwarteten Aussagen auf dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole erst einmal in Deckung gegangen. Dazu steht in Deutschland mit dem Ifo-Index das wichtigste Wirtschaftsbarometer an.

Im Handel herrscht fast Stillstand: Im gesamten DAX-Index wurden in der ersten knapp halben Stunde gerade einmal gut 80 Millionen Euro umgesetzt, laut Marktteilnehmern etwa halb so viel wie an normalen Tagen. Der DAX notiert fast unverändert bei 15.630 Punkten, ebenso der Euro-Stox-50 mit 4.236 Zählern. Die Stimmung für Aktien hatte sich bereits am Vortag nach einem starken Start nach und nach wieder eingetrübt, wobei unter anderem auf Gewinnmitnahmen verwiesen wurde.

Am Vormittag steht zunächst der Ifo-Geschäftsklimaindex im Blick. Er dürfte niedriger ausfallen als im Juli. Dabei wird besonders auf die Geschäftserwartungen geschaut werden. Hier könnte bereits eine Stabilisierung nach den jüngst schlechten Aussichten für die kommenden Monate positiv interpretiert werden. Auf sehr schwache Daten dürfte man vorbereitet sein, nachdem die August-Einkaufsmanagerindizes (PMIs) besonders für den deutschen Dienstleistungssektor gerade erst eine massive Eintrübung zeigte.

Am Nachmittag wird dann wie üblich jedes Wort in der Rede von US-Notenbankchef Powell seziert und auf die Goldwaage gelegt werden. Powell hat seinen Auftritt um 16.00 Uhr MESZ. Dass er Neues zum Zinspfad sagen wird, ist nicht zu erwarten; eher dürfte er das Mantra des datenabhängigen Agierens wiederholen. Sollten seine Ausführungen als taubenhaft interpretiert werden, dürfte es für Aktien in ruhigem Fahrwasser ins Wochenende gehen; sollte sich Powell falkenhaft auslassen, sei eher stürmische See zu erwarten, vermuten Marktteilnehmer.

Erst um 21.00 Uhr geht es für EZB-Chefin Christine Lagarde auf die Bühne. Die Börsen können sich damit erst am Montag auseinandersetzen. Aktuell preisen die US-Zinsmärkte eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte im September mit einer nur 18-prozentigen Wahrscheinlichkeit ein.

Unternehmensnachrichten weiter Fehlanzeige

Bei Einzelaktien ist die Nachrichtenlage extrem dünn. Entsprechend wenig tut sich bei den Kursen. Bis auf Continental (-1,1%) und Vonovia (+1,3%) bewegt sich kein DAX-Wert um mehr als 1 Prozent. Bei den Sektoren in Europa ist die Spanne zwischen Gewinnern und Verlierern eher gering: Während es für den Subindex Öl und Gas um 0,8 Prozent nach oben geht, liegt der Index der Gesundheitstitel mit einem Minus von 0,3 Prozent am Ende.

Belastend wirkt bei letzterem das Minus von 0,3 Prozent bei Novartis. Dass die Tochter Sandoz die FDA-Zulassung in den USA für das MS-Medikament Tyruko erhalten hat, stützt den Kurs nicht. Es ist das erste Generikum für diese Anwendung. Leicht positiv mit einem Plus von 1,4 Prozent reagieren Ionos auf eine Kurszielerhöhung durch JP Morgan.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.235,68 +0,1% 3,46 +11,7% Stoxx-50 3.926,53 +0,1% 2,16 +7,5% DAX 15.629,86 +0,1% 8,37 +12,3% MDAX 27.061,25 -0,2% -43,81 +7,7% TecDAX 3.090,03 +0,1% 2,84 +5,8% SDAX 13.023,16 +0,2% 23,34 +9,2% FTSE 7.355,89 +0,3% 22,26 -1,6% CAC 7.222,57 +0,1% 8,11 +11,6% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,53 +0,02 -0,04 US-Zehnjahresrendite 4,24 +0,00 +0,36 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:10 Do, 17:29 % YTD EUR/USD 1,0786 -0,3% 1,0785 1,0830 +0,8% EUR/JPY 157,51 -0,1% 157,63 157,79 +12,2% EUR/CHF 0,9549 -0,1% 0,9557 0,9558 -3,5% EUR/GBP 0,8571 -0,1% 0,8583 0,8573 -3,2% USD/JPY 146,05 +0,2% 146,14 145,69 +11,4% GBP/USD 1,2583 -0,2% 1,2565 1,2632 +4,0% USD/CNH (Offshore) 7,2923 +0,1% 7,2903 7,2850 +5,3% Bitcoin BTC/USD 26.052,05 -0,1% 26.034,77 26.040,60 +56,9% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,58 79,05 +0,7% +0,53 +1,6% Brent/ICE 83,95 83,36 +0,7% +0,59 +1,6% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 32,40 31,94 +1,4% +0,46 -61,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.913,82 1.917,80 -0,2% -3,98 +4,9% Silber (Spot) 24,09 24,18 -0,3% -0,08 +0,5% Platin (Spot) 941,53 938,35 +0,3% +3,18 -11,8% Kupfer-Future 3,80 3,77 +0,7% +0,03 -0,5% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

