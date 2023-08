Fielmann: Übernahme schreitet voran

Werbung







Anfang Juni gab der Konzern Näheres zu seinen Expansionsplänen bekannt. Darunter fielen zwei Übernahmen, wovon eine bereits abgeschlossen wurde. Zu der noch laufenden Übernahmeverhandlung gab es nun im Rahmen des Halbjahresberichts weitere Neuigkeiten.



Der deutsche Augenoptiker Fielmann legte am heutigen Donnerstagmorgen seine Halbjahreszahlen vor. Dort konnte der Konzern einen Gewinn je Aktie von 0,85€ (Vergleich Vorjahr: 0,69€) verzeichnen. Auch die Anzahl der Beschäftigten stieg um 625 Personen nun auf 22.222 Beschäftigte im Vergleich zum Vorjahr. Interessanter dürften allerdings die im Bericht erwähnten Übernahmen von SVS Vision und Befitting sein.



Die Übernahme der e-Commerce Plattform Befitting wurde hierbei schon bei ursprünglicher Bekanntgabe im Juni abgeschlossen. Zu der Übernahme von SVS Vision äußerte sich der Konzern in seinem Bericht zuversichtlich, die Genehmigung der Aufsichtsbehörden werde in wenigen Wochen erwartet. Diese Übernahmen dienen als wichtiger Grundstein in den Expansionsplänen des Konzerns, speziell hinsichtlich der Internationalisierung.







