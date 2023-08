WIESBADEN (ots) -(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)Montag, 28.08.2023(Nr. N047) Wochenarbeitszeit und Beschäftigungsentwicklung in Voll- und Teilzeit, 2010-2022(Nr. 339) Haushalte gesucht - letzte Möglichkeit zur Teilnahme an der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2023Dienstag, 29.08.2023(Nr. 340) Nominallohn-/Reallohnindex, 2. Quartal 2023 (Verdiensterhebung)(Nr. 35) Zahl der Woche: Ausbreitung im Süden beheimateter und pilzresistenter Rebsorten, 2022Mittwoch, 30.08.2023(Nr. 341) Außenhandelspreise, Juli 2023(Nr. 342) Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen, Jahr 2022(Nr. 343) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, August 2023 (im Laufe des Tages)Donnerstag, 31.08.2023(Nr. 344) Einzelhandel (Umsatz), Juli 2023(Nr. 345) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), Juli 2023(Nr. 346) Kostenstrukturstatistik im medizinischen Bereich, Jahr 2021(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 Wiesbadenwww.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/5588040