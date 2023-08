Frankfurt (ots) -Das Dirndl ist ein fester Teil der Fashion-Tradition und spielt vor allem in Bayern und Österreich eine große Rolle. Egal zu welchem Anlass, es ist immer passend. Pünktlich zum Oktoberfest präsentiert das Plus-Size-Fashion-Label sheego nun die schönsten Wiesn-Modelle für kurvige Frauen, denn mehr als die Hälfte aller Deutschen bestätigt: "Ohne Dirndl gehe ich nicht aufs Oktoberfest".Nicht nur zum Wiesn-Highlight, auch bei ländlichen Hochzeiten, Familienfeiern und weiteren festlichen Anlässen ist die Tracht vertreten und somit eine langlebige Anschaffung für das ganze Jahr. Das Beste: es gibt für jede Figur die perfekte Passform.Das Dirndl schmeichelt jedem weiblichen Körper. Curvy Frauen können mit der Tracht ihre Kurven in Szene setzen und profitieren vom weiblichen Schnitt des Dirndls.Egal ob verspielt, elegant oder sogar sexy: Die klassische Kombination aus Rock, Bluse und Schürze könnte vielseitiger nicht sein.Dirndl sind wahre KurvenwunderBesonders das Waschdirndl ist dank seiner Schlichtheit sehr beliebt. Es ist wundervoll leicht für den Sommer und bei sheego in den Farben Rot, Blau oder Karomuster erhältlich. Festlicher erscheint das hochgeknöpfte Modell. Es betont die Kurven der Trägerin und hebt sich von anderen ab, da hier die Bluse eingespart werdenkann. Am elegantesten zeigt sich das Bauerndirndl - meist in Weiß oder Creme, mit aufwendigen Stickereien und Details. Dank der vielseitigen Ausschnitt- und Blusen Varianten lässt sich für jede Frau und Körperform die perfekte Kombi zusammenstellen. Unterschiedliche Rocklängen bieten Spielraum: Midi-Länge steht jeder Körpergröße, kurze Dirndl mit Pumps oder Ballerinas lassen größer wirken.Wer in diesem Jahr etwas Neues ausprobieren möchte, findet bei sheego zahlreiche Alternativen: Coole Denimstyles werden durch passende Details wie Drucke, Knöpfe oder liebevollen Stickereien zum absoluten Wiesn-Hingucker. Für kühlere Tage wärmt die kuschelige Trachten Strickjacke.- O'zogn is!Perfekt passende Trachtenmode für kurvige Frauen in den Konfektionsgrößen 40 bis 60 gibt es auf https://www.sheego.de/damenmode/dirndl-trachten/Pressekontakt:SGC / Stilgeflüster GmbHLisa Rouxlisa@sgc-agency.comOriginal-Content von: sheego, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158798/5588038