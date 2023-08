Karora Resources erzielte im zweiten Quartal 2023 erneut eine Rekordproduktion von 40.823 Unzen Gold und übertraf damit die Zielvorgaben. Victoria Gold erzielte im zweiten Quartal einen Umsatz von 118,8 Millionen C$ und einen Nettogewinn von 16,0 Millionen C$ oder 0,24 C$ pro Aktie. Unternehmen im Überblick: Karora Resources Inc. - http://www.karoraresources.com ISIN: CA48575L1076 , WKN: A2QAN6 , FRA: 5RN1.F , TSX: KRR.TO Weitere Videos von Karora Resources Inc. - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/karora-resources-inc/ Victoria Gold Corp. - https://www.vitgoldcorp.com/ ISIN: CA92625W5072 , WKN: A2PVRH , FRA: VI9A.F , TSX: VGCX.TO , Valor: 51180022 Weitere Videos von Victoria Gold Corp. - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/victoria-gold-corp/ Abonniere unseren kostenlosen Newsletter (Englisch) ?: https://eepurl.com/bScRBX Abonniere unseren kostenlosen Newsletter (Deutsch) ?: https://eepurl.com/08pAn Gold Production Newsflash Bergbauaktien Investitionen Börse Minen rohstofftv