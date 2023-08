München (ots) -Das Finale des bundesweiten Wettbewerbs findet am Samstag, den 2. September (11 bis 16 Uhr) auf der Messe CARAVAN SALON in Düsseldorf statt (Freigelände vor Halle 10). Sieben Wohnmobilisten aus ganz Deutschland haben sich bei regionalen Vorentscheiden für die Endrunde qualifiziert und müssen in drei Fahrdisziplinen sowie bei mehreren Spezialaufgaben ihre Camping-Fähigkeiten unter Beweis stellen. Im Vordergrund steht beim ADAC Camper des Jahres neben einer großen Portion Spaß vor allem die Verkehrssicherheit. Auf das Siegerpaar wartet als Hauptpreis eine 14-tägige Campingreise durch die USA inkl. Flug nach Las Vegas im Wert von mehr als 8000 Euro. Die Zwei- und Drittplatzierten bekommen Gutscheine für Caravan- und Wohnwagen-Zubehör von AL-KO über 2000 bzw. 1000 Euro. Bei der Premiere des Wettbewerbs im vergangenen Jahr sicherte sich der 26-jährige Kfz-Mechatroniker Dennis Picciuto aus Karlsruhe den Titel "ADAC Camper des Jahres".Das sind die Finalisten beim ADAC Camper des Jahres 2023:- Thomas Müller (Gelsenkirchen, Nordrhein-Westfalen)- Michael Fischer (Eickenrode, Niedersachsen)- Hendrik Peters (Breitscheid, Rheinland-Pfalz)- Stefan Schauer (Cadolzburg, Bayern)- Thomas Fernholz (Neuburg, Mecklenburg-Vorpommern)- Thomas Petrick (Hofheim, Hessen)- René Wittwer (Buchholz in der Nordheide, Niedersachsen)Wenn Sie das Finale zum ADAC Camper des 2023 auf der Camping-Messe Caravan Salon in Düsseldorf medial begleiten möchten, geben Sie uns bitte bis zum 1. September telefonisch unter 0221 47 27 531 oder per Mail an presse@nrh.adac.de Bescheid.Zudem akkreditieren Sie sich bitte unter folgendem Link (https://www.caravan-salon.de/de/Media_News/Presse/Akkreditierung_1) für die Messe CARAVAN SALON: Akkreditierung -- CARAVAN SALON (caravan-salon.de)Wenn Sie vorab Kontakt zu einem der Finalisten aufnehmen möchten, melden Sie sich gerne bei uns.Fotos von den Vorrunden zum ADAC Camper des Jahres stellen wir auf Anfrage gerne zur Verfügung.Hintergrund CARAVAN SALON: Auf dem 62. CARAVAN SALON präsentieren mehr als 750 nationale und internationale Aussteller in 16 Hallen und auf dem Freigelände der Düsseldorfer Messe vom 25. August bis 3. September Neuheiten aus der Campingwelt. Der ADAC ist in Halle 9 und in der Starterwelt vertreten. Dort stehen die Experten des Clubs beratend zu allen Themen rund um den Campingurlaub und -Technik, sowie zu Camping-/Stellplätzen, Wohnmobilvermietung, Versicherungen und Mitgliedschaften zur Verfügung. Das Finale des Wettbewerbs "ADAC Camper des Jahres" findet am Samstag, den 2. September (11-16 Uhr) auf dem Freigelände vor Halle 10 statt.ADAC Mitglieder können im Ticket-Shop der Messe Düsseldorf ermäßigte Eintrittskarten kaufen: Das Wochenend-Tagesticket kostet 16 statt 19 Euro, montags bis freitags zahlen Mitglieder 14 statt 17 Euro. Am Preview Day für Fachbesucher und Medienvertreter (25. August) zahlen ADAC Mitglieder für die Tages-Eintrittskarte 30 statt 35 Euro. Zum CARAVAN SALON 2022 kamen mehr als 235.000 Campingfans aus 72 Ländern.Mehr Informationen zur Messe CARAVAN SALON (Programm, Anreise, Geländeplan...) finden Sie hier: www.caravan-salon.dePressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/5588066