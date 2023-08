Jenoptik nimmt wieder Fahrt auf. Nachdem die Aktie am Mittwoch ein neues 6-Monats-Tief und damit auch eine wichtige Unterstützung erreicht hatte, war sie am Donnerstag der Top-Performer im TecDAX. Auch die Analysten halten an ihren Einschätzungen fest und sehen deutliches Potenzial. Die Jenoptik-Aktie konnte gestern um drei Prozent zulegen und war damit Tagesgewinner im TecDAX. Das dürfte auch daran gelegen haben, dass die Aktie am Mittwoch die wichtige Unterstützung bei 25,06 Euro getestet hat. ...

