Ifo-Geschäftsklimaindex fällt auch im August

Die jüngste Mitteilung zum Ifo-Geschäftsklimaindex bestätigt einen erneuten Rückgang der Konjunktur im August.



Der am heutigen Freitagmorgen vorgelegte Ifo-Geschäftsklimaindex fiel auch im August erneut und notiert damit nun bei 85,7 Punkten. Dies beschreibt den bereits 4. Rückgang in Folge. Grund hierfür ist laut der Pressemitteilung unter anderem die Unzufriedenheit mit den laufenden Geschäften. Der entsprechende Indikator notiert erstmals seit 2020 im negativen Bereich. Auch die Erwartungen blieben weniger euphorisch, aufgrund der zurückgegangenen Anzahl an Neuaufträgen. Dies beschreibt auch der Rückgang für die Geschäftserwartungen um einen Punkt auf nun 82,6 Zähler. Auch der Index über die Geschäftslage sank auf unter 90 Punkte.







Quelle: HSBC