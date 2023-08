Fielmann gab die detaillierten Ergebnisse für das 2. Quartal 2023 bekannt, die im Großen und Ganzen mit der vorläufigen Veröffentlichung übereinstimmten. Obwohl sich das Umsatzwachstum im zweiten Quartal verlangsamt hat, liegt es immer noch bei soliden 12% im Jahresvergleich (gegenüber +15% im ersten Quartal), und die Vorteile der Internationalisierung und der Omnichannel-Strategie des Unternehmens, wie sie in der "Vision 2025" dargelegt sind, kommen deutlich zum Tragen. Darüber hinaus wuchsen EBITDA und EBIT dank der Kostensenkungsinitiativen von Fielmann mit 25% yoy und 34% yoy deutlich stärker. Für das Geschäftsjahr 2023 bekräftigte das Management seinen Ausblick und kündigte an, seine Prognose zu überarbeiten, sobald der Zeitplan für die laufenden Akquisitionen in den USA feststehe. Da die Wachstumsaussichten des Unternehmens weiterhin günstig sind, bestätigen die Analysten von AlsterResearch ihr BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 60,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Fielmann%20AG





Top 3 Energie-Dividendenaktien Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Wir zeigen hier, von welche drei Aktien Sie profitieren können. Hier klicken