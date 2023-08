CTS Eventim (CTS) hat im zweiten Quartal gute Zahlen vorgelegt: Umsatz und normalisiertes EBITDA übertrafen die Konsenserwartungen um 9% bzw. 7%. Die beiden Segmente Ticketing und Live-Entertainment profitierten von einer Reihe erfolgreicher Veranstaltungen und Tourneen. In Erwartung höherer Einnahmen aus dem Kartenvorverkauf und der Konsolidierung durch den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung in Frankreich rechnet das Management nun mit einem Wachstum des Umsatzes und des normalisierten EBITDA im Jahr 2023 (gegenüber der bisherigen Erwartung eines stabilen Jahresergebnisses). Seit einem negativen Bericht einer einflussreichen deutschen Medienpersönlichkeit Anfang Juni ist der Aktienkurs des Unternehmens volatil geblieben, und CTS könnte die unerwünschte Aufmerksamkeit des deutschen Bundeskartellamts auf sich ziehen. Die Analysten von AlsterResearch halten an ihrem "Hold"-Rating für die Aktie fest, senken jedoch ihr Kursziel leicht auf EUR 63,00 (alt: EUR 64,00). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/CTS%20Eventim%20AG%20&%20Co%20KGaA





