Düsseldorf. Einen Tag vor dem Parteitag der NRW-SPD in Münster zeichnen sich personelle Veränderungen im Landesvorstand der Partei ab. Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze soll künftig als stellvertretende Parteichefin in Nordrhein-Westfalen Teil des Vorstands um den designierten neuen Vorsitzenden Achim Post sein. Das verlautete aus Vorstandskreisen, wie die in Bielefeld erscheinende "Neue Westfälische" auf ihrem Online-Portal nw.de berichtet. Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link wird demnach nicht mehr kandidieren, ebenso wenig wie die Gütersloher Politikerin Elvan Korkmaz. Neben dem Interimsvorsitzenden Marc Herter, der Politikerin Dörte Schall und dem bisherigen Stellvertreter Veith Lemmen soll künftig auch die Kölner Bundestagsabgeordnete Sanae Abdi (Jusos) Teil des Vorstands sein. Weitere Kandidaturen für die fünf Stellvertreterplätze gibt es bislang nicht. Sie sind aber bis zum Parteitag am morgigen Samstag möglich.



