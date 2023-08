Berlin (ots) -In der größten spanischen Salzwasserlagune, dem "Mar Menor", kommt es wiederholt zu dramatischem Fisch- und Artensterben. Bereits heute kämpfen viele teils bedrohte Tierarten, wie das seltene "Langschnäuzige Seepferdchen", um ihr Überleben. Mitverantwortlich ist auch der deutsche Einzelhandel, der vor Ort massenhaft Billiggemüse anbauen lässt. Allein 2019 gingen 25 Prozent des in der Region Murcia produzierten Gemüses nach Deutschland.Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) protestiert vor dem Discounter Aldi Nord, um auf die lagunenschädigenden Praktiken des deutschen Einzelhandels aufmerksam zu machen. Die Aktion findet gemeinsam mit der spanischen Organisation Ecologistas en Acción Región Murciana statt, die vor spanischen Supermärkten protestiert. Vor Ort werden die Kundinnen und Kunden über die Problematik informiert und Supermärkte zum Handeln aufgefordert.Die bildstarke Aktion bietet sich vor allem für Film- und Fotoredaktionen an. Vor Ort stehen Ihnen außerdem Expertinnen der DUH für Interviews zur Verfügung. Wenn Sie vorab Informationen zur Übergabe erhalten möchten, wenden Sie sich bitte an presse@duh.de.Datum:Dienstag, 29. August 2023 um 9.30 UhrOrt:Aldi Nord Supermarkt,Berolinastraße 7a, 10178 BerlinTeilnehmerinnen:- Reinhild Benning, Agrarexpertin DUH- Farina Kiefer, Expertin für Mar Menor DUHPressekontakt:DUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfe, www.instagram.com/umwelthilfe, www.linkedin.com/company/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/5588270