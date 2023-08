Sie zählen - neben den Börsen selbst - zu den wichtigsten Akteuren für einen reibungslosen Handel mit Aktien: die Market Maker. Doch was genau tun diese Macher des Markts eigentlich, wie verdienen sie Geld und was ist dran an ihrem manchmal anrüchigen Ruf? Diese und weitere Fragen zum Thema Market Maker beantworten die AKTIONÄR-Redakteure Tim Temp und Benjamin Heimlich in Episode 93 des einfach börse-Podcasts, die gleichzeitig die erste Folge der neuen Serie "Börsenlexikon" ist.Das Topic der Woche ...

