Mit dem Erlös aus einer Wandelanleihe will das Unternehmen den Bau neuer Fabriken für Batteriezellen in Europa vorantreiben. Im Hamburg hat Northvolt derweil zusammen mit EMR eine Recyclinganlage für Traktionsbatterien gebaut und in Betrieb genommen.Batteriehersteller Northvolt hat bei verschiedenen Investoren über eine Wandelanleihe weitere 1,2 Milliarden US-Dollar für die Finanzierung neuer Zellfabriken eingesammelt. Mit dieser Finanzierungsrunde hat sich Northvolt eigenen Angaben zufolge inzwischen mehr als neun Milliarden US-Dollar an Eigen- und Fremdkapital gesichert. "Wir haben eine engagierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...