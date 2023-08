© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Jacob Kupferman



David Tepper hat mit klugen Investment-Entscheidungen ein Milliardenvermögen aufgebaut. Seine neuesten Zukäufe werden auch von Goldman gelobt.

Seine ausgeklügelten Anlagestrategien und die Fähigkeit, auf volatilen Märkten erfolgreich zu navigieren, haben David Tepper den Ruf eines der fähigsten und einflussreichsten Investoren der Welt eingebracht. Diese Talente haben sich auch in einem beträchtlichen Vermögen des Gründers von Appaloosa Management von 18,5 Milliarden US-Dollar niedergeschlagen. Wenn der Hedgefonds-Manager Einblick in seine Trades gibt, sind die Anleger natürlich gespannt, was er in seinen Einkaufswagen legt.

In letzter Zeit hat Tepper mehrere Hundert Millionen US-Dollar in ein paar Aktien gesteckt, auf die auch die Analysten der Großbank Goldman Sachs ein Loblied singen. An erster Stelle zu nennen ist hier der chinesische KI-Player Baidu. Das Unternehmen aus Peking wird wegen seines weitreichenden Engagements in die Suchmaschinenentwicklung und Internet-Dienste auch "Google von China" genannt.

Die Suchmaschine von Baidu besitzt in China einen Marktanteil von 59 Prozent, und das Unternehmen hat sich - ebenso wie der US-Konkurrent - im Laufe der Jahre auf immer mehr Marktbereiche ausgebreitet. Das Unternehmen bietet unter anderem Internetwerbung, Cloud-Computing, einen Kartendienst und Technologie für autonomes Fahren an. Darüber hinaus hat sich Baidu als Vorreiter im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) etabliert und forscht in Bereichen wie der Sprach-Erkennung und -Verarbeitung und der Bild- und Videoanalyse. Als erstes großes chinesisches Technologieunternehmen stellte Baidu zudem ein Konkurrenzprodukt zu ChatGPT vor, seinen Sprach-KI-Bot Ernie.

Im zweiten Quartal nun hat Tepper rund 1,275 Millionen Aktien von Baidu gekauft mit einem Marktwert von 168 Millionen US-Dollar. Auch Goldman-Sachs-Analyst Lincoln King zeigt sich überzeugt: "Wir sehen Baidu als eines der am besten positionierten chinesischen Internetunternehmen an, das sich mit seiner expandierenden KI-Produktpalette auf das Thema der generativen KI konzentriert", zitiert TipRanks den Analysten, der zum Kauf der Aktie rät. King rechnet damit, dass die Aktie im Verlauf der nächsten zwölf Monate bis auf 197 US-Dollar steigen wird, was einem Kurspotenzial von etwa 50 Prozent entspricht.

Auch der zweite Zukauf von Tepper kommt aus China, es ist der noch größere Internetriese Alibaba. Das 1999 von Jack Ma gegründete Unternehmen ist ein führender Akteur in der globalen E-Commerce- und Technologielandschaft und eines der größten Unternehmen der Welt. Der Konzern ist in einer Vielzahl von Geschäftsbereichen engagiert, die Internethandel, Cloud-Computing, digitale Zahlungen, Logistik, Unterhaltung und vieles mehr umfassen. Das Herzstück des Erfolgs ist die E-Commerce-Plattform Alibaba.com, die mit Amazon verglichen werden kann.

Von nur 100.000 Aktien hat Tepper seine Beteiligung im zweiten Quartal auf 4,375 Millionen aufgestockt und kommt damit aktuell auf eine Beteiligung an Alibaba im Wert von etwa 404 Millionen US-Dollar. Und auch hier lobt Goldman die Entscheidung und rät Investoren ebenfalls, die Aktie zu kaufen. Analyst Ronald Keung verweist auf die Schritte des Managements, die Shareholder Value zu steigern und das Wachstum des Konzerns international auf breiter Ebene voranzutreiben. Goldman hält die Aktie für attraktiv bewertet und hat ihr ein Kursziel von 138 US-Dollar gesetzt, was einem Aufwärtspotenzial von 46 Prozent entspricht.

