Mainz (ots) -"Welten-Saga" mit Christopher Clark geht weiter: In der zweiten Staffel der "Terra X"-Reihe, ab Sonntag, 3. September 2023, 19.30 Uhr im ZDF, stellt Historiker Sir Christopher Clark in sechs neuen Folgen von der UNESCO gelistete Schätze der Menschheit in Südeuropa, Japan, Nordafrika, Südamerika und im Nahen Osten vor. Die Filme von Gero von Boehm entstanden in Partnerschaft mit der UNESCO. Die ersten fünf Folgen sind ab Mittwoch, 30. August 2023, Folge sechs ab Mittwoch, 4. Oktober 2023, zehn Jahre lang in der ZDFmediathek verfügbar.Zum Auftakt besucht Christopher Clark am Sonntag, 3. September 2023, 19.30 Uhr "Die Schätze Südeuropas": Neapel, eine Goldmine des Römischen Reiches im spanischen Kastilien, das Erbe der Mauren in Córdoba, die Flamencotänzerinnen Andalusiens und die Meisterwerke des Architekten Antoni Gaudí in Barcelona.Japan - ein Land zwischen uralten Traditionen und schriller Hypermoderne. In der zweiten Folge reist Christopher Clark zum heiligen Berg Fuji, in die Megacity Tokio, die alte Kaiserstadt Kyoto und die Samurai-Stadt Himeji sowie nach Sakai mit seinen Kaisergräbern. "Die Schätze Japans" sind am Sonntag, 10. September 2023, 19.30 Uhr, im ZDF zu sehen.Für "Die Schätze Nordafrikas", Sonntag, 17. September 2023, 19.30 Uhr, begibt sich er Moderator in den afrikanisch und arabisch geprägten Maghreb, das Atlasgebirge mit pittoresken Berbersiedlungen, die Altstadt von Fés, in die Ruinen von Karthago und nach Sejnane mit ihrer 3000 Jahre alten Töpferkunst. Nicht fehlen darf auch das UNESCO-Welterbe Marrakesch.Naturwunder, präkolumbianische Hochkulturen, koloniale Zeugnisse und ein Tanz: In Südamerika führt Christopher Clarks Reise an die Wasserfälle von Iguazú, zu alten Missionsstationen der Jesuiten, in die Kolonialstadt Sucre, nach Tiwanaku, Cusco und Machu Picchu. Zum Abschluss gibt es Tango in Buenos Aires. Die vierte Folge "Die Schätze Südamerikas" ist am Sonntag, 24. September 2023, 19.30 Uhr, im ZDF zu sehen."Die Schätze des Nahen Ostens", am Sonntag, 1. Oktober 2023, 19.30 Uhr, sucht Moderator Clark in Geburtsstätten uralter Mythen und Religionen. Er reist vom ägyptischen Pharaonenreich am Nil über das christliche Katharinenkloster im Sinai zu den heiligen Stätten Jerusalems. Von der Metropole Tel Aviv geht es zum Toten Meer und der antiken Festung Masada."Die Schätze Griechenlands und der Türkei" besucht Christopher Clark in der sechsten und letzten Folge, zu sehen am 8. Oktober 2023, 19.30 Uhr.Diese Sendung wird mit Untertiteln, Audiodeskription und Gebärdensprache angeboten.