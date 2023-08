Anzeige / Werbung

35 Jahre DAX® - Wie Sie den Leitindex mit Futures handeln.

Im Juli 2023 hatte einer der wichtigsten Indizes der Welt gleich zwei Gründe zu feiern. Für den "Deutschen Aktien Index" (DAX®) gab mit über 16.500 Punkten ein neues Allzeithoch und dies seit seiner ersten Veröffentlichung im Juli 1988. Happy Birthday.

Quelle: NanoTrader, WH SelfInvest

Seit 2021 wurden 10 weitere Plätze im deutschen Leitindex vergeben, so dass er seitdem nicht nur 30, sondern die 40 stärksten deutschen Unternehmen repräsentiert. Fortlaufend erfolgen die mathematische Bewertung und Gewichtung dieser 40 Unternehmen.

Der DAX 40 gilt als Stimmungsbarometer der deutschen Wirtschaft. Kein Wunder, dass er ein beliebtes Handelsobjekt ist und über eine Vielzahl von Finanzinstrumenten abgebildet wird. Dazu zählen Fonds, ETFs, CFDs, Optionen und Futures.

Als eine seiner Königdisziplinen dürfte der vollelektronische Börsen-Handel für Terminkontrakte sein. Über die EUREX Börse können neben institutionellen Anlegern auch Privatanleger verschiedene Derivate auf den DAX® handeln. Mit Abstand die beliebtesten Instrumente sind FDAX®, Mini-DAX®, Micro-DAX® und natürlich auch Optionen.

Gerade mit der Einführung des Mini-DAX®, wurde der Zugang zur Futures-Börse für Privatanleger erleichtert. Seit der Einführung des "kleineren Bruders" Mini-DAX® im Jahr 2015 macht dessen Handelsvolumen mittlerweile mehr als 70% des Handelsvolumen innerhalb der DAX-Familie aus.

Quelle: EUREX

Risikohinweis Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.