Am 23. August 2023 veröffentlichte Global New Materials International (6616.HK), ein Unternehmen, das an der Hauptbörse der Hong Kong Stock Exchange gelistet ist, eine Ankündigung über den Abschluss der Akquisition und der Vorstandsreorganisation des weltweit renommierten Perlglanzpigment-Unternehmens Korea CQV Co., Ltd. Nach Abschluss des Handels hält Global New Materials International nun 42,45% der ausgegebenen Aktien von CQV und ist damit der größte Einzelaktionär von CQV. CQV ist auch eine nicht vollständig im Besitz von Global New Materials International befindliche Tochtergesellschaft geworden, und ihre finanzielle Leistung und ihr Status werden in die Konten von Global New Materials International konsolidiert. Gegründet im Jahr 2000, ging CQV Co., Ltd. im Jahr 2011 erfolgreich an der südkoreanischen KOSDAQ-Börse mit dem Aktiencode 101240.KS an die Öffentlichkeit. Als einer der weltweit führenden Hersteller von Perlglanzpigmenten hat CQV eine bedeutende Position in der globalen Perlglanzmaterialien-Industrie inne. Der erfolgreiche Abschluss dieser Akquisitionstransaktion bedeutet nicht nur einen Meilenstein in der globalen strategischen Ausrichtung von Global New Materials International, sondern markiert auch eine starke Zusammenarbeit zwischen zwei Hauptakteuren der Perlglanzmaterialien-Industrie aus China und Südkorea. Diese Zusammenarbeit eröffnet beiden Parteien die Möglichkeit, einen breiteren Markt zu erkunden und Synergien zu maximieren, um gegenseitige Kooperation in vollem Umfang zu erreichen.



