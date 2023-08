Die Aktien von Rheinmetall sind am Vortag mit dem Tageshoch bei 251,20 Euro am 10er-EMA nach unten abgeprallt und erneut bis zur Unterstützung um 243 Euro zurückgekommen. In der Folge prallten die Papiere hier wieder nach oben ab und zeigen sich am heutigen Freitag aktuell im Bereich von 245 Euro mit einer kleinen bullischen Tageskerze. Am Vortag hieß es im Insight: "Es bietet sich eine Short-Position im Bereich von 251,50/252,00 Euro an. Die Aktie ...

