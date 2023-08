DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Ifo-Index fällt im August deutlicher als erwartet

Das Geschäftsklima in Deutschland hat sich im August deutlicher als erwartet eingetrübt, woran sowohl Lagebeurteilung als auch Geschäftserwartungen Anteil hatten. Der Ifo-Geschäftsklimaindex sank auf 85,7 (Juli: 87,4) Punkte. Es war der vierte Rückgang in Folge. Volkswirte hatten einen Rückgang auf 86,6 prognostiziert. Der Index der Lagebeurteilung verringerte sich auf 89,0 (91,4) Punkte. Volkswirte hatten 90,0 Punkt prognostiziert. Der Index der Geschäftserwartungen ging auf 82,6 (83,6) Punkte zurück. Erwartet worden waren 83,4 Punkte.

Nagel: Zu früh für eine EZB-Zinspause

Die Europäische Zentralbank (EZB) muss ihre Zinsen nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel weiter erhöhen. Nagel sagte in einem Interview mit Bloomberg TV: "Für mich ist es noch viel zu früh, um an eine Pause zu denken." Er fügte hinzu: "Wir dürfen nicht vergessen, dass die Inflation noch bei rund 5 Prozent liegt. Das ist viel zu viel. Unser Ziel sind 2 Prozent. Wir haben also noch eine Strecke zu gehen."

Centeno: EZB muss im September vorsichtig sein

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) muss bei seiner Zinsentscheidung im September nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Mario Centeno besonders umsichtig vorgehen. "Wir müssen dieses Mal vorsichtig sein, denn die Abwärtsrisiken, die wir im Juni in unserer Prognose identifiziert haben, sind eingetreten", sagte der Portugiese am Rande des geldpolitischen Symposiums in Jackson Hole in einem Interview mit Bloomberg TV. Das sei eine Umkehrung dessen, was während der Pandemie-Erholung passiert sei, denn da sei die EZB von den tatsächlichen Entwicklungen normalerweise positiv überrascht worden.

China macht Wohnimmobilien attraktiver

Chinas Behörden wollen Hypothekenkredite für Wohnimmobilien für Käufer attraktiver machen. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Xinhua wurden die Anforderungen für Hypothekenkredite gelockert, damit mehr Hauskäufer in den Genuss günstiger Konditionen kommen, die bisher auf Erstkäufer von Häusern beschränkt waren. Außerdem kündigte das Finanzministerium Steuererleichterungen für Menschen an, die ihre Immobilie verkaufen, aber innerhalb eines Jahres eine neue kaufen.

Kabinett will bei Klausur "Impulse für Wirtschaft und Wachstum" setzen

Das Bundeskabinett kommt am Dienstag kommender Woche zu einer zweitägigen Klausurtagung im Gästehaus der Bundesregierung in Meseberg zusammen und berät dort auch über die aktuelle Wirtschaftslage und "Impulse für Wirtschaft und Wachstum". Das gab der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner bei einer Pressekonferenz in Berlin bekannt. "Vor Beginn der Zusammenkunft wird der Bundeskanzler ein kurzes Pressestatement geben", kündigte Büchner an.

Lindner pocht auf umfassende Agenda für Wettbewerbsfähigkeit

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat angesichts der stagnierenden Wirtschaftsentwicklung auf eine "umfassende Agenda für neue Wettbewerbsfähigkeit" gedrungen, die über bisher geplante Entlastungsmaßnahmen hinausgehen soll. "Das dritte Mal in Folge bleibt BIP-Wachstum aus. Neue Impulse für die Wirtschaft sind wichtiger denn je", erklärte Lindner auf dem Portal "X", das früher Twitter hieß. Das von ihm geplante "Wachstumschancengesetz", das Entlastungen für die Wirtschaft vorsieht, sei nur ein erster Baustein. "Für eine Trendwende brauchen wir eine umfassende Agenda für neue Wettbewerbsfähigkeit", betonte der Finanzminister.

DIW-Präsident fordert wegen mehr Familien mit Kinderzuschlag höhere Leistungen

Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, hat angesichts neuer Daten zum Kinderzuschlag eine deutliche Erhöhung der Familienleistungen gefordert. "Die Bundesregierung wäre klug beraten, die Kindergrundsicherung jetzt auskömmlich auszustatten, damit Kinderarmut sich gar nicht erst verfestigt", sagte Fratzscher der Rheinischen Post.

Faeser hofft auf Anklage der Nord-Stream-Saboteure

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) ist zuversichtlich, dass es zu einer Anklage gegen die Saboteure der Nord-Stream-Pipeline kommen wird. "Ich erhoffe mir, dass der Generalbundesanwalt genügend Anhaltspunkte findet, um die Täter anzuklagen", sagt Faeser dem Magazin Spiegel laut Vorabmeldung vom Freitag. Dieser ermittelt in dem Fall gegen Unbekannt - wegen des "Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und verfassungsfeindlicher Sabotage".

Umfrage: CDU vor Landtagswahl in Hessen weiter deutlich vor SPD

Gut sechs Wochen vor der Landtagswahl in Hessen liegt die CDU von Ministerpräsident Boris Rhein einer Umfrage zufolge weit vor der SPD mit Spitzenkandidatin und Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Während die Christdemokraten 31 Prozent erreichen könnten, sieht die am Freitag veröffentliche Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" und von Hitradio FFH die Sozialdemokraten bei 20 Prozent.

Verletzte und Schäden in Süddeutschland nach schweren Gewittern

Heftige Gewitter mit Starkregen und Sturmböen haben in Bayern und Baden-Württemberg mehrere Menschen verletzt sowie Schäden und Verkehrsstörungen verursacht. Die S-Bahn in München stellte nach eigenen Angaben "wegen witterungsbedingter Beeinträchtigungen" am späten Donnerstagabend den Betrieb komplett ein, auch am Freitag kam es im Netz demnach weiterhin "zu starken Beeinträchtigungen". Auch im regionalen Zugverkehr in Bayern und Baden-Württemberg gab es am Freitag nach Bahnangaben weiterhin Probleme.

Niger erlaubt Burkina Faso und Mali Eingreifen "im Fall eines Angriffs"

Angesichts einer möglichen Ecowas-Militärintervention haben die neuen Machthaber im Niger die Armeen ihrer Nachbarländer Burkina Faso und Mali autorisiert, "im Falle eines Angriffs" einzuschreiten. Dies teilte das Außenministerium nach einem Besuch der Außenminister Burkina Fasos und Malis, Olivia Rouamba und Abdoulaye Diop, am Donnerstag in Niamey mit. Für diesen Fall seien entsprechende Vereinbarungen unterzeichnet worden.

Australische und philippinische Armee halten Manöver im Südchinesischen Meer ab

Australien und die Philippinen haben am Freitag gemeinsame Militärmanöver nahe den von China beanspruchten Gebieten im Südchinesischen Meer abgehalten. "Das ist ein wichtiger Teil unserer Vorbereitung auf jeden möglichen Fall", sagte der australische Verteidigungsminister Richard Marles. Es war die erste größere gemeinsame militärische Übung der beiden Staaten. Australien und die Philippinen planen künftig auch Streifenfahrten im Südchinesischen Meer.

Kreml: Spekulation zu Verantwortung für mutmaßlichen Prigoschin-Tod eine "Lüge"

Der Kreml hat bestritten, für den mutmaßlichen Tod von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin verantwortlich zu sein. "Das ist eine absolute Lüge", sagte der Sprecher des russischen Präsidenten Wladimir Putin, Dmitri Peskow, am Freitag. Der Fall des Flugzeugabsturzes vom Mittwoch müsse "auf der Basis von Fakten" behandelt werden. "Derzeit gibt es rund um die Flugzeugkatastrophe und den tragischen Tod von Passagieren, darunter Jewgeni Prigoschin, viele Spekulationen", sagte Peskow.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

August 25, 2023 07:30 ET (11:30 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.