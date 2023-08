Der DAX steuert aktuell auf einen versöhnlichen Wochenabschluss hin. Noch am Donnerstag sah es nach der vierten Verlustwoche in Folge aus. Trotz der phänomenalen Zahlen von Nvidia hat sich die Stimmung an den Börsen nämlich zuletzt eingetrübt. Durchwachsene Konjunkturdaten und Zinssorgen haben die Anleger wieder zurück in die Realität geholt. Denn noch ist nicht klar, mit welchen Zinsschritten die US-Notenbank Federal Reserve und die Europäische Zentralbank im September gegen die zu hohe Inflation vorgehen werden. Mehr dazu erhofft sich der Markt heute aus Jackson Hole zu erfahren. Was Fed-Chef Jerome Powell und EZB-Chefin Christine Lagarde beim Notenbankertreffen preisgeben könnten, verrät Tim Oechsner von der Steubing AG. Im Interview mit DER AKTIONÄR TV ordnet der Händler die jüngsten Entwicklungen am Aktienmarkt ein und verrät, welche Einzelwerte seiner Meinung nach auf den Kurszettel gehören.