DJ WOCHENVORSCHAU/28. August bis 3. September (35. KW)

=== M O N T A G, 28. August 2023 07:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, Ergebnis 3Q (09:30 PK) 07:30 DE/Ifo-Exporterwartungen August 10:00 DE/LBBW Landesbank Baden-Württemberg, Ergebnis 1H *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Juli 11:00 DE/Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir, Vorstellung des Ernteberichts 2023, Berlin 11:00 EU/Handel mit Russland 2Q 11:30 DE/Regierungs-PK 12:30 DE/SPD-Fraktionsvorsitzender Mützenich, Eröffnungsstatement bei Klausurtagung der SPD-Bundestagsfraktion, Wiesbaden *** 15:30 DE/Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) PK zu Ergebnis der Urabstimmung zum Schlichterspruch im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn - CN/US-Handelsministerin Raimondo zu Gesprächen in China (bis 30.8) - Märkte/Börsenfeiertag Großbritannien D I E N S T A G, 29. August 2023 *** 07:00 DE/Evotec SE, ausführliches Ergebnis 1H (14:00 PK) 07:00 LU/Adler Group SA, Ergebnis 1H 07:30 DE/Dermapharm Holding SE, ausführliches Ergebnis 2Q *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator September 08:00 DE/Reallöhne (vorläufig) 2Q 08:25 DE/SPD-Fraktionsvorsitzender Mützenich, Abschlussstatement bei Klausurtagung der SPD-Bundestagsfraktion, Wiesbaden *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen August 10:00 DE/Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK), Pressegespräch zu DIHK-Energiewende-Barometer 2023, Berlin 11:00 DE/Va-Q-Tec AG, HV u.a. mit Beschlussfassung über Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Fahrenheit AcquiCo GmbH 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 2,4%-Bundesobligation über 4 Mrd Euro mit Fälligkeit 19.10.2028 *** 13:00 DE/Bundesregierung, Kabinettsklausur (bis 30.8), Meseberg *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens August 22:05 US/HP Inc, Ergebnis 3Q 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - CN/US-Handelsministerin Raimondo zu Gesprächen in China (bis 30.8) - ES/Informelles Treffen der EU-Verteidigungsminister und -Außenminister (29. bis 31.8), Toledo M I T T W O C H, 30. August 2023 06:50 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 2Q *** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Ergebnis 1H *** 07:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen August *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Juli *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Juli *** 09:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 1H *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) August *** 10:00 DE/Stellenindex BA-X der Bundesagentur für Arbeit August *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern August *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Brandenburg August *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Hessen August 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen August *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung August 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone August *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung grüner 1,3%-Bundesobligation über 1,5 Mrd Euro mit Fälligkeit Oktober 2027 *** 12:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Bundeswirtschaftsminister Habeck, Bundesfinanzminister Lindner, Pk nach zweitägiger Kabinettsklausur, Meseberg *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) August *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht August *** 14:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 18:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Treffen mit Vorständen von Verbraucherzentrale Bundesverband und Stiftung Warentest, Berlin *** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 2Q *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg August - CN/US-Handelsministerin Raimondo zu Gesprächen in China (bis 30.8) - ES/Informelles Treffen der EU-Verteidigungsminister und -Außenminister (29. bis 31.8), Toledo D O N N E R S T A G, 31. August 2023 *** 01:50 JP/Industrieproduktion Juli *** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP/nationale Statistikbehörde) August *** 06:45 CH/UBS AG, Ergebnis 2Q verschoben vom 25.7 wegen Übernahme der CS 07:30 DE/Mister Spex SE, Ergebnis 1H 07:30 FR/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Juli 08:00 DE/Erwerbstätigkeit Juli *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Juli *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) August *** 09:00 FR/Pernod-Ricard SA, Jahresergebnis *** 09:00 AT/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q *** 09:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Rede bei EZB-Konferenz zu Inflation 09:30 DE/DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Ergebnis 1H *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten August 10:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Ergebnis 1H 10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, ausführliches Ergebnis 1H *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Juli *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) August *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) August *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Juli 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago August 22:05 CA/Lululemon Atheltica Inc, Ergebnis 2Q - ES/Informelles Treffen der EU-Verteidigungsminister und -Außenminister (29. bis 31.8), Toledo F R E I T A G, 1. September 2023 *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Caixin/S&P Global August *** 08:30 CH/Verbraucherpreise August *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe August *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) August *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) August *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) August 10:00 IT/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) August 11:00 EU/Handel mit Russland 2Q 11:30 DE/Regierungs-PK *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten August *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) August *** 16:00 US/Bauausgaben Juli *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe August *** 22:05 CH/Überprüfung der Zusammensetzung von Stoxx-50, Euro-Stoxx-50 und Stoxx-600 - EU/Ratingüberprüfung für Berlin (Moody's); Brandenburg (Moody's); Estland (S&P); Estland (S&P); Moldawien (Moody's); Nordrhein-Westfalen (Moody's); Sachsen-Anhalt (Moody's) S A M S T A G, 2. September 2023 09:30 DE/BMW AG, BMW Group Media & Stakeholder Days zur IAA Mobility S O N N T A G, 3. September 2023 - DE/ARD-Sommerinterview mit dem FDP-Vorsitzenden Lindner - DE/ZDF-Sommerinterview mit CSU-Vorsitzendem Söder ===

